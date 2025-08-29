PINTO की अधिक जानकारी

PINTO प्राइस की जानकारी

PINTO आधिकारिक वेबसाइट

PINTO टोकन का अर्थशास्त्र

PINTO प्राइस का पूर्वानुमान

Pinto लोगो

Pinto मूल्य (PINTO)

1 PINTO से USD लाइव प्राइस:

$0.875959
$0.875959$0.875959
-1.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Pinto (PINTO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:50:03 (UTC+8)

Pinto (PINTO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.874651
$ 0.874651$ 0.874651
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.894186
$ 0.894186$ 0.894186
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.874651
$ 0.874651$ 0.874651

$ 0.894186
$ 0.894186$ 0.894186

$ 1.023
$ 1.023$ 1.023

$ 0.343824
$ 0.343824$ 0.343824

-0.26%

-1.54%

-5.51%

-5.51%

Pinto (PINTO) रियल-टाइम प्राइस $0.876139 है. पिछले 24 घंटों में, PINTO ने $ 0.874651 के कम और $ 0.894186 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PINTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.023 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.343824 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PINTO में -0.26%, 24 घंटों में -1.54%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.51% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pinto (PINTO) मार्केट की जानकारी

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

--
----

$ 9.60M
$ 9.60M$ 9.60M

10.95M
10.95M 10.95M

10,953,411.804109
10,953,411.804109 10,953,411.804109

Pinto का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.60M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PINTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.95M है, कुल आपूर्ति 10953411.804109 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 9.60M है.

Pinto (PINTO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pinto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0137230489262288 था.
पिछले 30 दिनों में, Pinto का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0936045004 था.
पिछले 60 दिनों में, Pinto का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0711286438 था.
पिछले 90 दिनों में, Pinto का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0343592767997596 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0137230489262288-1.54%
30 दिन$ -0.0936045004-10.68%
60 दिन$ +0.0711286438+8.12%
90 दिन$ +0.0343592767997596+4.08%

Pinto (PINTO) क्या है

Pinto is low volatility money built on Base. The term stablecoin gives people the wrong idea. Whereas sufficiently collateralized stablecoins are in fact stable coins, they are not money. Money has endogenous value. Money is volatile in nature. Our goal is to create money with endogenous value because of its censorship resistance, capital efficiency, and low volatility. Pinto is not intended to create perfect stability. The stablecoin trilemma clearly states that censorship resistance and capital efficiency (i.e., low carrying costs) come at the cost of ideal price stability. However, there is certainly some sufficiently low level of volatility below which a censorship-resistant money with competitive carrying costs would compete with centralized stablecoins. Stablecoin out. Low volatility money in.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pinto (PINTO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pinto प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pinto (PINTO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pinto (PINTO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pinto के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pinto प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PINTO लोकल करेंसी में

Pinto (PINTO) टोकन का अर्थशास्त्र

Pinto (PINTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PINTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pinto (PINTO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pinto (PINTO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PINTO प्राइस 0.876139 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PINTO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PINTO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.876139 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pinto का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PINTO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 9.60M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PINTO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PINTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 10.95M USD है.
PINTO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PINTO ने 1.023 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PINTO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PINTO ने 0.343824 USD की ATL प्राइस देखी.
PINTO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PINTO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PINTO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PINTO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PINTO का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:50:03 (UTC+8)

अस्वीकरण

