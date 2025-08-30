Pino TRX मूल्य (PINO)
Pino TRX (PINO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PINO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PINO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00190556 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PINO में +0.23%, 24 घंटों में +0.81%, तथा पिछले 7 दिनों में -8.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pino TRX का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.51K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PINO की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.51K है.
आज के दिन के दौरान, Pino TRX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pino TRX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pino TRX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pino TRX का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.81%
|30 दिन
|$ 0
|+4.92%
|60 दिन
|$ 0
|+49.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pino TRX is a community based token on Tron blockchain. It is launched via fair launch on SunPump. This token will provide a utility - OTC-market mini-app for telegram, which will allow users to trade memecoins right on Telegram outside of DEXes. This app will help users to not affect the price of the token while trading. Main idea of the project is to unite all memecoins on Tron blockchain under one platform for trading and exchange
