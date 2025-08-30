Pilot3 मूल्य (PTAI)
-0.90%
-1.11%
-33.30%
-33.30%
Pilot3 (PTAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PTAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00172227 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTAI में -0.90%, 24 घंटों में -1.11%, तथा पिछले 7 दिनों में -33.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pilot3 का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 307.60K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 597.68M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 514.65K है.
आज के दिन के दौरान, Pilot3 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pilot3 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pilot3 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pilot3 का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.11%
|30 दिन
|$ 0
|+287.46%
|60 दिन
|$ 0
|+24.83%
|90 दिन
|$ 0
|--
What Is Pilot3 (PTAI)? Pilot3 (PTAI) is a next-generation, non-custodial trading hub that integrates Decentralized Finance and Artificial Intelligence (DeFAI) to enhance crypto trading. It features adaptive AI agents capable of analyzing markets, simulating strategies, and autonomously executing trades across multiple blockchain networks. These agents provide real-time market insights, predictive sentiment analysis, and personalized trade recommendations, simplifying the trading process for users of all experience levels. Key features of Pilot3 (PTAI) include: AI-Powered Agents: Dynamic agents that learn and adapt to market conditions, optimizing trading strategies. DeFAI Integration: Combines decentralized finance tools with AI to offer transparent and efficient trading solutions. Cross-Chain Compatibility: Operates across various blockchain ecosystems, expanding trading opportunities. Real-Time Insights: Provides up-to-date market data and sentiment forecasts to inform trading decisions. Automated Portfolio Management: Allows for automated adjustments to portfolios based on AI-driven analysis. Whether you're a seasoned trader or a newcomer, Pilot3 aims to turn market complexity into clarity and profitability. What Is the $PTAI Token? The $PTAI token is the native utility token of the Pilot3 ecosystem. It serves multiple purposes, including: Access to Premium Features: Unlock advanced tools and functionalities within the Pilot3 platform. Governance: Participate in decision-making processes regarding the development and direction of the platform. Incentives and Rewards: Earn rewards for contributing to the ecosystem, such as providing liquidity or referring new users. Holding $PTAI tokens empowers users to have a stake in the Pilot3 ecosystem and benefit from its growth. Who Are the Founders of Pilot3? Pilot3 was developed by a team of experts in blockchain technology, artificial intelligence, and decentralized finance. While specific details about the founders are not provided in the available documentation, the team is committed to creating an innovative trading platform that leverages the power of AI and DeFi to serve the crypto trading community. Where Can I Buy $PTAI Tokens? As of now, $PTAI tokens can be acquired through: https://app.virtuals.io/virtuals/21392
