Pillzumi मूल्य (PILLZUMI)

1 PILLZUMI से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.50%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Pillzumi (PILLZUMI) मूल्य का लाइव चार्ट
Pillzumi (PILLZUMI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01926212
$ 0.01926212$ 0.01926212

$ 0
$ 0$ 0

+0.20%

-5.55%

-1.46%

-1.46%

Pillzumi (PILLZUMI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PILLZUMI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PILLZUMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01926212 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PILLZUMI में +0.20%, 24 घंटों में -5.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pillzumi (PILLZUMI) मार्केट की जानकारी

$ 62.76K
$ 62.76K$ 62.76K

--
----

$ 62.76K
$ 62.76K$ 62.76K

999.69M
999.69M 999.69M

999,689,940.898984
999,689,940.898984 999,689,940.898984

Pillzumi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PILLZUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.69M है, कुल आपूर्ति 999689940.898984 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.76K है.

Pillzumi (PILLZUMI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.55%
30 दिन$ 0+14.49%
60 दिन$ 0+14.69%
90 दिन$ 0--

Pillzumi (PILLZUMI) क्या है

Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

Pillzumi (PILLZUMI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pillzumi प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pillzumi (PILLZUMI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pillzumi (PILLZUMI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pillzumi के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pillzumi प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PILLZUMI लोकल करेंसी में

Pillzumi (PILLZUMI) टोकन का अर्थशास्त्र

Pillzumi (PILLZUMI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PILLZUMI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pillzumi (PILLZUMI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pillzumi (PILLZUMI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PILLZUMI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PILLZUMI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PILLZUMI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pillzumi का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PILLZUMI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.76K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PILLZUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PILLZUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.69M USD है.
PILLZUMI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PILLZUMI ने 0.01926212 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PILLZUMI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PILLZUMI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PILLZUMI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PILLZUMI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PILLZUMI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PILLZUMI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PILLZUMI का प्राइस का अनुमान देखें.
Pillzumi (PILLZUMI) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

