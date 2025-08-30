Pillzumi मूल्य (PILLZUMI)
Pillzumi (PILLZUMI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PILLZUMI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PILLZUMI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01926212 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PILLZUMI में +0.20%, 24 घंटों में -5.55%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.46% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pillzumi का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.76K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PILLZUMI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.69M है, कुल आपूर्ति 999689940.898984 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.76K है.
आज के दिन के दौरान, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pillzumi का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.55%
|30 दिन
|$ 0
|+14.49%
|60 दिन
|$ 0
|+14.69%
|90 दिन
|$ 0
|--
Most AI agents today are built on static contexts and fixed knowledge bases, which leads to rigid behaviors that don't adapt over time in their personality. Pillzumi aims to change that by creating AI agents that evolve through an autonomously generated story. Centered around the tale of pills escaping their pharmacy, Pillzumi demonstrates that agent-based projects should be led by stories, allowing for dynamic changes in behavior and context. Also, by finding novel ways to visualize and contribute to agents' memories, we move beyond traditional character files and opaque models. We focus on aesthetics to ensure that despite the layers of automation, the output remains engaging and artistically rich.
