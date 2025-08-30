Pigeon Tech मूल्य (GOVAI)
-0.28%
-5.19%
-0.74%
-0.74%
Pigeon Tech (GOVAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, GOVAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GOVAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.0086572 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GOVAI में -0.28%, 24 घंटों में -5.19%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.74% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pigeon Tech का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 552.28K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GOVAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.83M है, कुल आपूर्ति 999834690.304691 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 552.28K है.
आज के दिन के दौरान, Pigeon Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pigeon Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pigeon Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pigeon Tech का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-5.19%
|30 दिन
|$ 0
|+22.61%
|60 दिन
|$ 0
|+8.37%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pigeon Tech v6.9 is revolutionizing surveillance with next-gen AI. Imagine birds secretly integrated with advanced tech—turning the ‘birds aren’t real’ meme into a groundbreaking reality. This isn’t just a meme upgrade; it’s the future of surveillance, blending nature and innovation. With this AI-powered shift, industries from security to data collection will face massive disruption. The future is now, and it’s smarter, faster, and hidden in plain sight. Get ready for the tech revolution!
Pigeon Tech (GOVAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GOVAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
