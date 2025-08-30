PIGWIF की अधिक जानकारी

pig wif hat लोगो

pig wif hat मूल्य (PIGWIF)

गैर-सूचीबद्ध

1 PIGWIF से USD लाइव प्राइस:

--
----
-6.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
pig wif hat (PIGWIF) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:48:27 (UTC+8)

pig wif hat (PIGWIF) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00154829
$ 0.00154829$ 0.00154829

$ 0
$ 0$ 0

-0.57%

-6.09%

+20.54%

+20.54%

pig wif hat (PIGWIF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PIGWIF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PIGWIF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00154829 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PIGWIF में -0.57%, 24 घंटों में -6.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

pig wif hat (PIGWIF) मार्केट की जानकारी

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

--
----

$ 42.26K
$ 42.26K$ 42.26K

999.97M
999.97M 999.97M

999,965,234.4
999,965,234.4 999,965,234.4

pig wif hat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PIGWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999965234.4 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.26K है.

pig wif hat (PIGWIF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.09%
30 दिन$ 0-34.59%
60 दिन$ 0-74.42%
90 दिन$ 0--

pig wif hat (PIGWIF) क्या है

Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

pig wif hat (PIGWIF) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

pig wif hat प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में pig wif hat (PIGWIF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके pig wif hat (PIGWIF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? pig wif hat के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब pig wif hat प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PIGWIF लोकल करेंसी में

pig wif hat (PIGWIF) टोकन का अर्थशास्त्र

pig wif hat (PIGWIF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PIGWIF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: pig wif hat (PIGWIF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज pig wif hat (PIGWIF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PIGWIF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PIGWIF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PIGWIF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
pig wif hat का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PIGWIF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.26K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PIGWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PIGWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M USD है.
PIGWIF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PIGWIF ने 0.00154829 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PIGWIF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PIGWIF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PIGWIF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PIGWIF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PIGWIF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PIGWIF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PIGWIF का प्राइस का अनुमान देखें.
