pig wif hat मूल्य (PIGWIF)
-0.57%
-6.09%
+20.54%
+20.54%
pig wif hat (PIGWIF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PIGWIF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PIGWIF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00154829 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PIGWIF में -0.57%, 24 घंटों में -6.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +20.54% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
pig wif hat का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 42.26K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PIGWIF की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.97M है, कुल आपूर्ति 999965234.4 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 42.26K है.
आज के दिन के दौरान, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, pig wif hat का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.09%
|30 दिन
|$ 0
|-34.59%
|60 दिन
|$ 0
|-74.42%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pigwif is a decentralized, community-driven memecoin on the Solana blockchain. Originally launched through a fair process, the project experienced a major shift when the initial developer exited around a $3 million market cap. Following the decline to approximately $200k, the community organized a CTO (Community Takeover) to rebuild the project from the ground up. Pigwif seeks to revive the early days of crypto, emphasizing collaboration and transparency over the competitive "PvP rug race" culture prevalent in the current memecoin landscape. It promotes a “PvE” (player vs. environment) mindset — where the community works together against external challenges rather than turning on each other. With no central developer or team in control, Pigwif's direction is shaped entirely by its holders. Through grassroots engagement, organic growth, and a strong focus on sustainability, the project aims to establish itself as a long-term presence in the Solana ecosystem.
