Pickle Finance (PICKLE) रियल-टाइम प्राइस $0.065105 है. पिछले 24 घंटों में, PICKLE ने $ 0.064986 के कम और $ 0.068274 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PICKLE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 85.24 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.04249673 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PICKLE में -0.30%, 24 घंटों में -3.83%, तथा पिछले 7 दिनों में -3.30% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pickle Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 111.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PICKLE की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.71M है, कुल आपूर्ति 3489252.394718828 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 227.55K है.
आज के दिन के दौरान, Pickle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00259908682020634 था.
पिछले 30 दिनों में, Pickle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0034009940 था.
पिछले 60 दिनों में, Pickle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0205602761 था.
पिछले 90 दिनों में, Pickle Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.10187360988640287 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00259908682020634
|-3.83%
|30 दिन
|$ -0.0034009940
|-5.22%
|60 दिन
|$ +0.0205602761
|+31.58%
|90 दिन
|$ -0.10187360988640287
|-61.00%
Pickle Finance is a yield aggregator that compounds LPs across various chains. Users realise the power of compounding, while saving time and money compared to manual farming. Pickle Finance has Jars, and Farms. Jars compound returns from other protocols, creating a pToken. Farms provide extra Pickle rewards for staking a jars pToken. The Pickle Protocol is governed by DILL holders (users that stake PICKLE) who are able to create and vote on proposals for changes to the protocol. DILL holders also get to share in 45% of protocol revenues, as well as boost the PICKLE rewards on their farms.
Pickle Finance (PICKLE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PICKLE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.