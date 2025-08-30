Phonon DAO मूल्य (PHONON)
Phonon DAO (PHONON) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PHONON ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHONON की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01391468 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHONON में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -0.08% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Phonon DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.17K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PHONON की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.17B है, कुल आपूर्ति 10000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 64.35K है.
आज के दिन के दौरान, Phonon DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Phonon DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Phonon DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Phonon DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|-18.99%
|60 दिन
|$ 0
|-19.75%
|90 दिन
|$ 0
|--
Phonon personifies the true vision of digital p2p cash. It builds upon the original works of David Chaum, Nick Szabo, Adam Back, Hal Finney and Tim Maye in order to truly offer a protocol that extends the functionality of cryptocurrency assets. The usage of secure hardware technology and free open-source software combined within a protocol able to offer instant, chain-agnostic, permissionless, fee-less, scalable and most of all completely private transactions at the consumer-grade level.
Phonon DAO (PHONON) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PHONON टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
