Phoenixcoin मूल्य (PXC)
--
-0.84%
-11.47%
-11.47%
Phoenixcoin (PXC) रियल-टाइम प्राइस $0.01337097 है. पिछले 24 घंटों में, PXC ने $ 0.01337097 के कम और $ 0.01351855 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PXC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.102731 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PXC में --, 24 घंटों में -0.84%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.47% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Phoenixcoin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.24M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PXC की मार्केट में उपलब्ध राशि 92.64M है, कुल आपूर्ति 92638559.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.24M है.
आज के दिन के दौरान, Phoenixcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00011395533976097 था.
पिछले 30 दिनों में, Phoenixcoin का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0007338148 था.
पिछले 60 दिनों में, Phoenixcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0038491974 था.
पिछले 90 दिनों में, Phoenixcoin का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00146188213561237 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00011395533976097
|-0.84%
|30 दिन
|$ -0.0007338148
|-5.48%
|60 दिन
|$ +0.0038491974
|+28.79%
|90 दिन
|$ +0.00146188213561237
|+12.28%
Phoenixcoin was founded by Phenix Crypto Systems Network Inc., owned and operated by John Carmiche (JohnCar) and Michael Burns (iamatrix). The first block was mined (generated) on the 8th of May 2013, but the currency wasn't released to public until about 20000 blocks which resulted in a pre-mine of about 1 million coins. The original name was Phenixcoin. The coin was supposed to be used for various projects by the founding company such as Phenix Poker or Phenix Safe Trade. On the 11th of July 2013, Phoenixcoin together with Feathercoin and Worldcoin established the UNOCS (United Open Currency Solutions), an alliance aimed at joint development and promotion. Unfortunately, the alliance fell apart later due to poor development and project management after the withdrawal of Feathercoin.
