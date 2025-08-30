Phoenix Blockchain मूल्य (PHX)
Phoenix Blockchain (PHX) रियल-टाइम प्राइस $0.00900036 है. पिछले 24 घंटों में, PHX ने $ 0.00899944 के कम और $ 0.00900185 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHX की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.45 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00145453 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHX में +0.00%, 24 घंटों में -0.00%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.01% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Phoenix Blockchain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 68.99K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PHX की मार्केट में उपलब्ध राशि 7.67M है, कुल आपूर्ति 7665038.002764521 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 68.99K है.
आज के दिन के दौरान, Phoenix Blockchain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Phoenix Blockchain का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014532287 था.
पिछले 60 दिनों में, Phoenix Blockchain का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0328708330 था.
पिछले 90 दिनों में, Phoenix Blockchain का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0066277180143023615 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.00%
|30 दिन
|$ -0.0014532287
|-16.14%
|60 दिन
|$ +0.0328708330
|+365.22%
|90 दिन
|$ +0.0066277180143023615
|+279.34%
Phoenix Blockchain (PHX), launched in November 2021, stands as a pioneering force in the cryptocurrency utility space, backed by a robust team of over 50 collaborators and a vibrant volunteer community. Designed as an all-encompassing blockchain solution, PHX addresses the need for a platform that is both inclusive and efficient. Its defining feature is the extremely low transaction fees, which significantly lower the barrier to entry and foster an environment where innovation and creativity can thrive. This approach positions PHX as an accessible and appealing option for a wide range of users, setting it apart in the competitive blockchain ecosystem. The PHX ecosystem is set to expand with the launch of key platforms that promise to enrich user experience and drive widespread adoption. FireSea, an NFT marketplace, will offer creators and artists a dynamic space to trade and display digital assets. Meanwhile, FireSwap, a decentralized exchange and token marketplace, aims to redefine token trading with its user-friendly and secure environment. Additionally, FireSwag, a merchandise store, will further engage the community and strengthen the PHX brand presence. These strategic developments underscore PHX's commitment to creating a comprehensive, low cost, and user-focused blockchain environment.
