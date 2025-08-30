Pharaohs मूल्य (PHRZ)
Pharaohs (PHRZ) रियल-टाइम प्राइस $0.00001083 है. पिछले 24 घंटों में, PHRZ ने $ 0.00001081 के कम और $ 0.00001182 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PHRZ की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00064065 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00000683 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PHRZ में --, 24 घंटों में -6.70%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.45% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pharaohs का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 46.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PHRZ की मार्केट में उपलब्ध राशि 4.25B है, कुल आपूर्ति 6402554088.196705 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 69.36K है.
आज के दिन के दौरान, Pharaohs का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pharaohs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000013358 था.
पिछले 60 दिनों में, Pharaohs का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000023495 था.
पिछले 90 दिनों में, Pharaohs का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000003074713508908272 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.70%
|30 दिन
|$ +0.0000013358
|+12.33%
|60 दिन
|$ +0.0000023495
|+21.69%
|90 दिन
|$ -0.000003074713508908272
|-22.11%
Pharaohs (PHRZ) is a community-driven crypto project built on the Solana blockchain, offering a deflationary token mechanism to drive long-term value. The project blends accessibility, value growth, and decentralized engagement, with a focus on organic community expansion. It features a high-quality Web3 game where players solve complex puzzles in an immersive pharaoh-themed environment. The game is free to play, offering in-game rewards that can be exchanged for the main token, PHRZ. As the community grows, the token's value rises, incentivizing early adoption and long-term loyalty. Combining fun, education, and tangible utility, Pharaohs aims to deliver a unique experience with sustainable growth for both players and investors.
