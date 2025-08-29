Phantom Staked SOL मूल्य (PSOL)
-0.02%
-2.71%
+15.83%
+15.83%
Phantom Staked SOL (PSOL) रियल-टाइम प्राइस $214.43 है. पिछले 24 घंटों में, PSOL ने $ 211.35 के कम और $ 223.55 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 223.55 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 128.71 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSOL में -0.02%, 24 घंटों में -2.71%, तथा पिछले 7 दिनों में +15.83% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Phantom Staked SOL का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 111.50M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 516.71K है, कुल आपूर्ति 516712.261862008 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 111.50M है.
आज के दिन के दौरान, Phantom Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ -5.9894569183771 था.
पिछले 30 दिनों में, Phantom Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +38.9525389660 था.
पिछले 60 दिनों में, Phantom Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +87.1268545120 था.
पिछले 90 दिनों में, Phantom Staked SOL का USD में मूल्य बदलाव $ +57.37173909320915 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -5.9894569183771
|-2.71%
|30 दिन
|$ +38.9525389660
|+18.17%
|60 दिन
|$ +87.1268545120
|+40.63%
|90 दिन
|$ +57.37173909320915
|+36.53%
Phantom Liquid Staking Token. Liquid Staking with Phantom Staked Solana - deposit SOL into the Phantom stake pool to get PSOL, which grows with your stake. Redeem your PSOL later for your initial amount + accrued rewards or use it in DeFi. Liquid Staking with Phantom Staked Solana provides higher average rewards versus native Solana staking by sharing in MEV tips and priority fees earned, and leverages the Solana stake pool program, which has been audited 9 times.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Phantom Staked SOL (PSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Phantom Staked SOL (PSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Phantom Staked SOL के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Phantom Staked SOL प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Phantom Staked SOL (PSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.