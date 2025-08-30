PEW की अधिक जानकारी

Pew Pew मूल्य (PEW)

Pew Pew (PEW) मूल्य का लाइव चार्ट
Pew Pew (PEW) प्राइस की जानकारी (USD)

Pew Pew (PEW) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEW ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEW की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEW में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +0.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pew Pew (PEW) मार्केट की जानकारी

Pew Pew का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.41K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEW की मार्केट में उपलब्ध राशि 896.60M है, कुल आपूर्ति 896602871.080112 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 11.41K है.

Pew Pew (PEW) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pew Pew का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pew Pew का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pew Pew का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pew Pew का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0-0.72%
60 दिन$ 0+39.26%
90 दिन$ 0--

Pew Pew (PEW) क्या है

PEW isn’t your average memecoin. Born from the chaos of 4chan culture and sci-fi vibes, OG meme confirmed by many. PEW PEW is a movement, not just a meme coin. The energy, the drive—it’s all here. And let’s not forget: Elon Musk’s “pew pew” Starlink tweet has set the stage. 🛰⚡️ The connection to meme culture and 4chan’s leetspeak pew pew legacy gives us a unique edge. Because this is the moment where legends are made. Let’s turn up the heat and take this to the next level.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pew Pew प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pew Pew (PEW) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pew Pew (PEW) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pew Pew के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pew Pew प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEW लोकल करेंसी में

Pew Pew (PEW) टोकन का अर्थशास्त्र

Pew Pew (PEW) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEW टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pew Pew (PEW) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pew Pew (PEW) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEW प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEW से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEW से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pew Pew का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEW के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 11.41K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEW की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEW की मार्केट में उपलब्ध राशि 896.60M USD है.
PEW की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEW ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEW का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEW ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PEW का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEW के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEW इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEW इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEW का प्राइस का अनुमान देखें.
