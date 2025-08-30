PettAI मूल्य (AIP)
PettAI (AIP) रियल-टाइम प्राइस $0.00342529 है. पिछले 24 घंटों में, AIP ने $ 0.00320723 के कम और $ 0.00418496 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. AIP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.04323201 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00131947 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में AIP में -0.56%, 24 घंटों में -17.64%, तथा पिछले 7 दिनों में -32.57% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PettAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 963.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. AIP की मार्केट में उपलब्ध राशि 281.38M है, कुल आपूर्ति 413127948.4185969 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.42M है.
आज के दिन के दौरान, PettAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000733642432379521 था.
पिछले 30 दिनों में, PettAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0014149448 था.
पिछले 60 दिनों में, PettAI का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005660853 था.
पिछले 90 दिनों में, PettAI का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0006324756608577386 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000733642432379521
|-17.64%
|30 दिन
|$ -0.0014149448
|-41.30%
|60 दिन
|$ -0.0005660853
|-16.52%
|90 दिन
|$ +0.0006324756608577386
|+22.65%
PettAI is an AI-driven game merging advanced gameplay with intricate economics, featuring adaptive AI agents—including an AGI pet, PettBro —that evolve unique personalities based on user interactions. Utilizing prop-tech and integrating 5 LLMs, it offers Image Generation, Crypto Research and Pricing, Smart Chatbot Notifications and soon, an AI Agent Factory for creating custom AI agents. Powered by $AIP rewards on the Base L2 blockchain, its AI-driven Central Bank manages on-chain rewards via a Real-Time Inflation Module responsive to live pricing data, ensuring a dynamic economy. With accessories, web apps, chatbots, mini-games, and challenges, PettAI sets a new technical standard for AI-integrated economy.
