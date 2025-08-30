PTS की अधिक जानकारी

Petals मूल्य (PTS)

गैर-सूचीबद्ध

1 PTS से USD लाइव प्राइस:

--
----
-5.20%1D
USD
Petals (PTS) मूल्य का लाइव चार्ट
Petals (PTS) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00409823
$ 0.00409823$ 0.00409823

$ 0
$ 0$ 0

-1.67%

-5.27%

-2.91%

-2.91%

Petals (PTS) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PTS ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTS की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00409823 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTS में -1.67%, 24 घंटों में -5.27%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Petals (PTS) मार्केट की जानकारी

$ 57.46K
$ 57.46K$ 57.46K

--
----

$ 406.80K
$ 406.80K$ 406.80K

14.12B
14.12B 14.12B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

Petals का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.46K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.12B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 406.80K है.

Petals (PTS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Petals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Petals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Petals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Petals का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.27%
30 दिन$ 0+5.97%
60 दिन$ 0+24.82%
90 दिन$ 0--

Petals (PTS) क्या है

Petals is a Web3.0 short video creation and social platform built entirely on blockchain technology, which facilitates value transfer and fair distribution for all users of the protocol. Its innate incentive mechanism is the biggest supporter of the coming Web3.0 era. Through the redistribution of value, content consumers, content producers, backend service providers or advertisers - are all able to create value and generate their own wealth. Everybody benefits.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Petals (PTS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Petals प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Petals (PTS) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Petals (PTS) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Petals के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Petals प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PTS लोकल करेंसी में

Petals (PTS) टोकन का अर्थशास्त्र

Petals (PTS) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PTS टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Petals (PTS) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Petals (PTS) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PTS प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PTS से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PTS से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Petals का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PTS के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PTS की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PTS की मार्केट में उपलब्ध राशि 14.12B USD है.
PTS की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PTS ने 0.00409823 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PTS का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PTS ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PTS का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PTS के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PTS इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PTS इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PTS का प्राइस का अनुमान देखें.
