Pesto the Baby King Penguin लोगो

Pesto the Baby King Penguin मूल्य (PESTO)

गैर-सूचीबद्ध

1 PESTO से USD लाइव प्राइस:

$0.00034333
$0.00034333$0.00034333
-12.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) मूल्य का लाइव चार्ट
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.02946025
$ 0.02946025$ 0.02946025

$ 0
$ 0$ 0

-0.99%

-12.68%

-10.06%

-10.06%

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PESTO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PESTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02946025 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PESTO में -0.99%, 24 घंटों में -12.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) मार्केट की जानकारी

$ 343.13K
$ 343.13K$ 343.13K

--
----

$ 343.13K
$ 343.13K$ 343.13K

999.85M
999.85M 999.85M

999,847,871.31093
999,847,871.31093 999,847,871.31093

Pesto the Baby King Penguin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 343.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PESTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.85M है, कुल आपूर्ति 999847871.31093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 343.13K है.

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-12.68%
30 दिन$ 0-33.73%
60 दिन$ 0-52.10%
90 दिन$ 0--

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) क्या है

Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pesto the Baby King Penguin प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pesto the Baby King Penguin (PESTO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pesto the Baby King Penguin (PESTO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pesto the Baby King Penguin के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pesto the Baby King Penguin प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PESTO लोकल करेंसी में

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) टोकन का अर्थशास्त्र

Pesto the Baby King Penguin (PESTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PESTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pesto the Baby King Penguin (PESTO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pesto the Baby King Penguin (PESTO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PESTO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PESTO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PESTO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pesto the Baby King Penguin का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PESTO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 343.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PESTO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PESTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.85M USD है.
PESTO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PESTO ने 0.02946025 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PESTO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PESTO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PESTO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PESTO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PESTO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PESTO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PESTO का प्राइस का अनुमान देखें.
