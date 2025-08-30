Pesto the Baby King Penguin मूल्य (PESTO)
-0.99%
-12.68%
-10.06%
-10.06%
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PESTO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PESTO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.02946025 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PESTO में -0.99%, 24 घंटों में -12.68%, तथा पिछले 7 दिनों में -10.06% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pesto the Baby King Penguin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 343.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PESTO की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.85M है, कुल आपूर्ति 999847871.31093 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 343.13K है.
आज के दिन के दौरान, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pesto the Baby King Penguin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-12.68%
|30 दिन
|$ 0
|-33.73%
|60 दिन
|$ 0
|-52.10%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pesto is a unique cryptocurrency inspired by the adorable baby king penguin recently born in Melbourne. As a community-driven project, Pesto aims to celebrate and highlight the cuteness and charm of this little penguin. Our mission is to bring people together around this symbol of joy, while fostering a fun and positive environment within the crypto space. With Pesto, we combine the innovation of blockchain with the irresistible appeal of one of nature's cutest creatures. Join us as we build a community where cuteness and technology collide!
Pesto the Baby King Penguin (PESTO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PESTO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
