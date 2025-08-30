Peruvian National Football Team Fan Token मूल्य (FPFT)
Peruvian National Football Team Fan Token (FPFT) रियल-टाइम प्राइस $0.00170316 है. पिछले 24 घंटों में, FPFT ने $ 0.00167301 के कम और $ 0.00175727 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. FPFT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.210672 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में FPFT में 0.00%, 24 घंटों में -2.80%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.23% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Peruvian National Football Team Fan Token का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 38.96K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. FPFT की मार्केट में उपलब्ध राशि 22.91M है, कुल आपूर्ति 97907299.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 166.52K है.
आज के दिन के दौरान, Peruvian National Football Team Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Peruvian National Football Team Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003061501 था.
पिछले 60 दिनों में, Peruvian National Football Team Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0034784025 था.
पिछले 90 दिनों में, Peruvian National Football Team Fan Token का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0002226917682231514 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.80%
|30 दिन
|$ +0.0003061501
|+17.98%
|60 दिन
|$ +0.0034784025
|+204.23%
|90 दिन
|$ +0.0002226917682231514
|+15.04%
The Peruvian National Football Team Fan Token is a BRC-20 smart contract designed to revolutionize fan experiences. Token allows fans of Peru National Football Team to participate in exclusive surveys and events, create digital collections, purchase NFTs, enjoy gamification and mission features linked to fan rewards, missions and great experiences. FPFT, Peru National Football Team Bitci Technology Fan Token can be used in the following functions. Survey and Events FPFT Token holders can participate in Paid and Free Surveys or Events on the Bitci Fan Token Platform. Loyalty Subscription FPFT Token holders will be able to use Peruvian National Football Team Tokens to receive fan rewards, digital collectibles, loyalty points and more. E-Commerce FPFT Token can be included in the Peruvian Football Federation's potential future e-commerce ecosystem, used as payment for shopping payments, products, tickets, memberships and more using BitciPay or FanApp. Advantages FPFT Token holders can interact with the Peru National Football Team on the Bitci Fan Token Platform, including signed products, to meet and greet one of the Players or Legends, one-on-one phone calls, entrance to the locker room, watching matches in VIP or similar areas, signed official products, limited edition collectibles etc. can take advantage of the benefits. Games and Quests FPFT Token holders will have access to multiple missions and gamification features on the Bitci Fan Token Platform.
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.