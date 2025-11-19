एक्सचेंजDEX+
Perps DAO का आज का लाइव मूल्य 0.00023383 USD है.PERPS का मार्केट कैप 235,526 USD है. भारत में PERPS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!

PERPS की अधिक जानकारी

PERPS प्राइस की जानकारी

PERPS क्या है

PERPS आधिकारिक वेबसाइट

PERPS टोकन का अर्थशास्त्र

PERPS प्राइस का पूर्वानुमान

Perps DAO लोगो

Perps DAO मूल्य (PERPS)

गैर-सूचीबद्ध

1 PERPS से USD लाइव प्राइस:

-1.60%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Perps DAO (PERPS) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:25:43 (UTC+8)

Perps DAO का आज का मूल्य

आज Perps DAO (PERPS) का लाइव मूल्य $ 0.00023383 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.54% का बदलाव आया है. मौजूदा PERPS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00023383 प्रति PERPS है.

$ 235,526 के मार्केट कैप के अनुसार Perps DAO करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B PERPS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PERPS की ट्रेडिंग $ 0.00022898 (निम्न) और $ 0.00024364 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00577625 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00022898 है.

छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PERPS में पिछले एक घंटे में -0.58% और पिछले 7 दिनों में -20.19% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.

Perps DAO (PERPS) मार्केट की जानकारी

Perps DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 235.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PERPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 235.53K है.

Perps DAO की प्राइस हिस्ट्री USD

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
Perps DAO (PERPS) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001129859 था.
पिछले 60 दिनों में, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001783268 था.
पिछले 90 दिनों में, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028372010329110685 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-1.54%
30 दिन$ -0.0001129859-48.31%
60 दिन$ -0.0001783268-76.26%
90 दिन$ -0.0028372010329110685-92.38%

Perps DAO के लिए प्राइस पूर्वानुमान

Perps DAO (PERPS) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में PERPS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Perps DAO (PERPS) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान

2040 में, Perps DAO के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.

रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें.
जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Perps DAO की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए PERPS के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Perps DAOप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.

Perps DAO (PERPS) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Perps DAO

2030 में 1 Perps DAO का मूल्य कितना होगा?
अगर Perps DAO 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Perps DAO के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:25:43 (UTC+8)

Perps DAO (PERPS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
11-19 12:49:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
11-17 11:15:44इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Cryptocurrency "Bear Market" Intensifies, Bitcoin Erases Year-to-Date Gains, Ethereum Barely Holds $3,000
11-17 03:26:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
U.S. Ethereum Spot ETFs See Net Outflows of $728.3 Million This Week
11-16 23:43:30इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin's November return this year is temporarily reported at -12.39%, compared to the historical average return of 42.49%
11-16 18:32:59इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL spot ETF records net inflows for 14 consecutive trading days, with total inflows reaching $382 million

Perps DAO के बारे में और जानें

