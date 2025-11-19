Perps DAO का आज का लाइव मूल्य 0.00023383 USD है.PERPS का मार्केट कैप 235,526 USD है. भारत में PERPS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!Perps DAO का आज का लाइव मूल्य 0.00023383 USD है.PERPS का मार्केट कैप 235,526 USD है. भारत में PERPS से USD के रियल-टाइम मूल्य अपडेट, लाइव चार्ट, मार्केट कैप, 24 घंटे के वॉल्यूम आदि को ट्रैक करें!
आज Perps DAO (PERPS) का लाइव मूल्य $ 0.00023383 है, जिसमें पिछले 24 घंटों में 1.54% का बदलाव आया है. मौजूदा PERPS से USD कन्वर्ज़न दर $ 0.00023383 प्रति PERPS है.
$ 235,526 के मार्केट कैप के अनुसार Perps DAO करेंसी की रैंक #- है और इसकी मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B PERPS है. पिछले 24 घंटों के दौरान, PERPS की ट्रेडिंग $ 0.00022898 (निम्न) और $ 0.00024364 (उच्च) के बीच चल रही थी, जो मार्केट गतिविधि को दर्शाता है. इसका अब तक का सबसे उच्च स्तर $ 0.00577625 और सबसे निम्न स्तर $ 0.00022898 है.
छोटी अवधि की परफ़ॉर्मेंस में PERPS में पिछले एक घंटे में -0.58% और पिछले 7 दिनों में -20.19% बदलाव आया है. पिछले दिन, कुल ट्रेडिंग वॉल्यूम -- तक पहुँच गया.
Perps DAO (PERPS) मार्केट की जानकारी
$ 235.53K
$ 235.53K$ 235.53K
--
----
$ 235.53K
$ 235.53K$ 235.53K
1.00B
1.00B 1.00B
1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0
Perps DAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 235.53K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PERPS की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 235.53K है.
Perps DAO की प्राइस हिस्ट्री USD
24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00022898
$ 0.00022898$ 0.00022898
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00024364
$ 0.00024364$ 0.00024364
24 घंटे में उच्चतम
$ 0.00022898
$ 0.00022898$ 0.00022898
$ 0.00024364
$ 0.00024364$ 0.00024364
$ 0.00577625
$ 0.00577625$ 0.00577625
$ 0.00022898
$ 0.00022898$ 0.00022898
-0.58%
-1.54%
-20.19%
-20.19%
Perps DAO (PERPS) प्राइस हिस्ट्री USD
आज के दिन के दौरान, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था. पिछले 30 दिनों में, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001129859 था. पिछले 60 दिनों में, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001783268 था. पिछले 90 दिनों में, Perps DAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0028372010329110685 था.
अवधि
बदलें (USD)
बदलें (%)
आज
$ 0
-1.54%
30 दिन
$ -0.0001129859
-48.31%
60 दिन
$ -0.0001783268
-76.26%
90 दिन
$ -0.0028372010329110685
-92.38%
Perps DAO के लिए प्राइस पूर्वानुमान
Perps DAO (PERPS) 2030 (5 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
ऊपर दिए गए प्राइस अनुमान के मॉड्यूल के अनुसार, 2030 में PERPS का टार्गेट प्राइस $ -- है, और ग्रोथ रेट 0.00% है.
Perps DAO (PERPS) 2040 (15 वर्षों में) के लिए प्राइस का अनुमान
2040 में, Perps DAO के प्राइस में संभावित रूप से 0.00% की ग्रोथ हो सकती है. यह $ -- के ट्रेडिंग प्राइस तक पहुँच सकता है.
MEXC टूल्स रियल-टाइम परिदृश्य अनुमानों और अधिक व्यक्तिगत विश्लेषण के लिए, यूज़र MEXC के प्राइस पूर्वानुमान टूल और AI मार्केट इनसाइट्स का उपयोग कर सकते हैं.
अस्वीकरण: ये परिदृश्य उदाहरणात्मक और शिक्षाप्रद हैं; क्रिप्टोकरेंसी अस्थिर हैं—निर्णय लेने से पहले अपना स्वयं का शोध (DYOR) करें. जानना चाहते हैं कि 2025-2026 में Perps DAO की प्राइस क्या होगी? वर्ष 2025-2026 के लिए PERPS के प्राइस पूर्वानुमान के लिए Perps DAOप्राइस पूर्वानुमान पर क्लिक करके हमारे प्राइस पूर्वानुमान पेज पर जाएँ.
लोग यह भी पूछते हैं: इसके बारे में अन्य प्रश्न Perps DAO
2030 में 1 Perps DAO का मूल्य कितना होगा?
अगर Perps DAO 5% की वार्षिक दर से बढ़ता रहे, तो इसका अनुमानित मूल्य 2026 तक $--, 2030 तक $--, 2035 तक $-- और 2040 तक $-- तक पहुँच सकता है. ये आँकड़े स्थिर चक्रवृद्धि बढ़ोतरी की परिस्थिति को दिखाते हैं, लेकिन भविष्य का वास्तविक मूल्य, मार्केट की स्वीकार्यता, नियामकीय विकास और व्यापक आर्थिक परिस्थितियों पर निर्भर करेगा. Perps DAO के संभावित मूल्य और अनुमानित ROI का विस्तृत वार्षिक विश्लेषण देखने के लिए, आप नीचे दी गई पूरी प्रोजेक्शन टेबल देख सकते हैं.
आज Perps DAO का मूल्य कितना है?
Perps DAO का आज का मूल्य $ 0.00023383 है. आज की, 30 दिन की, 60 दिन की और 90 दिन की हिस्ट्री समझने के लिए हमारा प्राइस हिस्ट्री सेक्शन देखें.
क्या भारत में Perps DAO अब भी एक अच्छा निवेश है?
मार्केट में निरंतर भागीदारी और इकोसिस्टम में विकास के साथ, Perps DAO एक सक्रिय तरीके से ट्रेड की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी बनी हुई है. हालाँकि PERPS में निवेश करने जैसे क्रिप्टो निवेश हमेशा अस्थिर होते हैं और आपको ये निवेश हमेशा अपनी जोखिम उठाने की क्षमता के आधार पर ही करने चाहिए. वित्तीय फ़ैसले और निवेश करने से पहले हमेशा अपने स्तर पर अलग से जाँच-पड़ताल (DYOR) करें और मार्केट की परिस्थितियों पर ध्यान दें.
भारत में Perps DAO का दैनिक ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
पिछले 24 घंटों में MEXC पर -- मूल्य के Perps DAO को ट्रेड किया गया.
इस समय भारत में Perps DAO का मूल्य क्या है?
PERPS के लाइव प्राइस को MEXC सहित प्रमुख एक्सचेंज पर पर दुनिया भर में हो रही ट्रेडिंग गतिविधि के आधार पर रियल-टाइम में अपडेट किया जाता है. लिक्विडिटी, ट्रेडिंग वॉल्यूम और लोगों के सेंटीमेंट में आ रहे बदलावों के कारण मार्केट प्राइस में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है. Perps DAO का हालिया मूल्य अपनी मनपसंद मुद्रा में देखने के लिए, PERPS के मूल्य पर जाकर और जानकारी देखें.
भारत में Perps DAO का मूल्य किससे प्रभावित होता है?
PERPS का मूल्य कई मुख्य चीज़ों से प्रभावित होता है, जैसे कि मार्केट के कुल सेंटीमेंट, ट्रेडिंग वॉल्यूम, टेक्नोलॉजी में हुए विकास और यूज़र्स द्वारा स्वीकार्यता के ट्रेंड से. ब्याज दर में बदलाव, लिक्विडिटी साइकल और विनियामकीय संकेतों जैसे बड़ी आर्थिक परिस्थितियाँ भी मूल्य के उतार-चढ़ाव को बहुत प्रभावित करती हैं.
मार्केट में आ रहे रियल-टाइम बदलावों और प्रोजेक्ट के अपडेट के बारे में नए अपडेट पाते रहने के लिए, MEXC न्यूज़ पर जाएँ और वहाँ नए विश्लेषण व क्रिप्टो से जुड़ी इनसाइट पाएँ.
MEXC पर किस टोकन का ट्रेडिंग वॉल्यूम सबसे ज़्यादा है?
नीचे, 24 घंटे के ट्रेडिंग वॉल्यूम के अनुसार, MEXC पर फ़िलहाल सबसे ज़्यादा ट्रेड किए जा रहे टोकन दिए गए हैं. मार्केट के लाइव डेटा के आधार पर मूल्यों और परफ़ॉर्मेंस को लगातार अपडेट किया जाता है.
मैं MEXC पर PERPS स्टॉप लॉस या टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर कैसे दूँ?
जोखिम को ऑटोमेटिक तरीके से मैनेज करने के लिए, MEXC पर स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर दिए जा सकते हैं.
1. स्पॉट या फ़्यूचर्स ट्रेडिंग सेक्शन पर जाएँ और PERPS/USDT पेयर को चुनें.
2. ‘ऑर्डर का प्रकार’ मेनू से “स्टॉप-लिमिट” या “ट्रिगर ऑर्डर” चुनें.
3. अपना ट्रिगर प्राइस (ऑर्डर को ऐक्टिवेट करने वाला लेवल) और अपना एक्ज़ीक्यूशन प्राइस (वह मूल्य, जिस पर ऑर्डर पूरा होता है) तय करें.
4. अपने ऑर्डर का विवरण कन्फ़र्म करें और ऑर्डर सबमिट करें.
अगर Perps DAO का मूल्य आपकी पोज़ीशन के विपरीत चलता है, तो आपका स्टॉप लॉस ऑर्डर ऐक्टिवेट हो जाएगा. इसके विपरीत जब इसका मूल्य आपके टार्गेट प्रॉफ़िट लेवल पर पहुँच जाएगा, तो टेक प्रॉफ़िट ऑर्डर अपने आप पूरा हो जाएगा.
विस्तृत उदाहरणों और ट्यूटोरियल के लिए, MEXC स्पॉट ट्रेडिंग गाइड पर जाएँ
क्या इस साल Perps DAO का मूल्य और भी बढ़ेगा?
मार्केट की परिस्थितियों और प्रोजेक्ट के विकास के आधार पर Perps DAO का मूल्य इस साल और भी बढ़ सकता है. इससे ज़्यादा गहन विश्लेषण देखने के लिए Perps DAO (PERPS) के मूल्य का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-11-19 17:25:43 (UTC+8)
Perps DAO (PERPS) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट
समय (UTC+8)
प्रकार
जानकारी
11-19 12:49:00
इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto market stabilizes temporarily, some altcoins show significant rebounds
11-18 17:44:47
इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Bitcoin contract open interest across the market has fallen by approximately 30% from its peak within the year, with liquidity and speculative intensity declining
क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें.
कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.