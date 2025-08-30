Permission Coin मूल्य (ASK)
-0.00%
-1.42%
-2.53%
-2.53%
Permission Coin (ASK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, ASK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. ASK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00845153 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में ASK में -0.00%, 24 घंटों में -1.42%, तथा पिछले 7 दिनों में -2.53% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Permission Coin का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 3.25M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. ASK की मार्केट में उपलब्ध राशि 21.90B है, कुल आपूर्ति 100000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 14.84M है.
आज के दिन के दौरान, Permission Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Permission Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Permission Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Permission Coin का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-1.42%
|30 दिन
|$ 0
|+6.83%
|60 दिन
|$ 0
|+12.61%
|90 दिन
|$ 0
|--
“ASK” is the currency for permission. Its primary use case is to power a global digital ad system built on permissioned data and opt-in engagement. The project aims to offer an antidote to some of the most significant problems of Web 2.0 - surveillance capitalism, data exploitation and interruptive marketing - by enabling users to securely grant permission and monetize their data across the web, while providing an enterprise solution for marketers seeking better return on their ad spend. Global privacy regulations, ad blockers, and dramatic changes in ad tech are forcing a new advertising model based on consent. By enabling marketers to build opt-in audiences and ask permission for engagement, and by ensuring users are rewarded for the data they volunteer to share, Permission sees ASK as foundational to helping tech platforms and marketers compete in Web 3.0. Currently, users earn ASK by securely sharing their data and opting in to receive relevant ads and content. The experience is delivered primarily through declared data-sharing activities and engaging with video ads on Permission.io. Advertisers can also deploy ASK as an incentive mechanism on their own digital channels, driving loyalty and personalized ad campaigns. Additionally, the ability to earn and spend ASK via merchants on the Shopify platform is in the pipeline, with other major eCommerce platforms to follow. The project’s other goals include deeper development of its proprietary technology, “Data Algebra,” for which it has been awarded 9 patents. The breakthrough technology can liquify data currently stored in silos and applications, making it possible for individuals to aggregate and monetize their full data set and for companies to gain permissioned visibility over the most comprehensive data sets possible.
Permission Coin (ASK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. ASK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
