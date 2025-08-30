PER की अधिक जानकारी

PER Project लोगो

PER Project मूल्य (PER)

गैर-सूचीबद्ध

1 PER से USD लाइव प्राइस:

$0.00199614
$0.00199614
-4.00%1D
USD
PER Project (PER) मूल्य का लाइव चार्ट
PER Project (PER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.11%

-4.00%

-1.36%

-1.36%

PER Project (PER) रियल-टाइम प्राइस $0.00199614 है. पिछले 24 घंटों में, PER ने $ 0.00198011 के कम और $ 0.00212153 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 2.53 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00140428 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PER में -0.11%, 24 घंटों में -4.00%, तथा पिछले 7 दिनों में -1.36% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PER Project (PER) मार्केट की जानकारी

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

--
----

$ 1.20M
$ 1.20M$ 1.20M

600.00M
600.00M 600.00M

600,000,000.0
600,000,000.0 600,000,000.0

PER Project का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.20M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PER की मार्केट में उपलब्ध राशि 600.00M है, कुल आपूर्ति 600000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.20M है.

PER Project (PER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PER Project का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PER Project का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003076367 था.
पिछले 60 दिनों में, PER Project का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000902151 था.
पिछले 90 दिनों में, PER Project का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0003535829095117598 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-4.00%
30 दिन$ +0.0003076367+15.41%
60 दिन$ -0.0000902151-4.51%
90 दिन$ +0.0003535829095117598+21.53%

PER Project (PER) क्या है

Digital asset used as a point system on Autonomous advertisement platform SUPER COMMUNITY and Digital asset community CIS community by PER ecosystem.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है.

PER Project प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PER Project (PER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PER Project (PER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PER Project के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PER Project प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PER लोकल करेंसी में

PER Project (PER) टोकन का अर्थशास्त्र

PER Project (PER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PER Project (PER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PER Project (PER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PER प्राइस 0.00199614 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00199614 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PER Project का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.20M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PER की मार्केट में उपलब्ध राशि 600.00M USD है.
PER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PER ने 2.53 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PER ने 0.00140428 USD की ATL प्राइस देखी.
PER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PER का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.