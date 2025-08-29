Pepper Meme मूल्य (PEPPER)
-0.25%
-5.30%
+16.81%
+16.81%
Pepper Meme (PEPPER) रियल-टाइम प्राइस $0.01040078 है. पिछले 24 घंटों में, PEPPER ने $ 0.01032337 के कम और $ 0.01103656 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEPPER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01275333 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEPPER में -0.25%, 24 घंटों में -5.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pepper Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.36M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEPPER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.36M है.
आज के दिन के दौरान, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005831487904366 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0040985469 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0083356832 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005163812245906146 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0005831487904366
|-5.30%
|30 दिन
|$ +0.0040985469
|+39.41%
|60 दिन
|$ +0.0083356832
|+80.14%
|90 दिन
|$ +0.005163812245906146
|+98.60%
$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
|08-25 21:14:39
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Crypto total market cap falls below $4 trillion, altcoin total market cap drops 3.58% intraday
