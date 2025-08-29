PEPPER की अधिक जानकारी

PEPPER प्राइस की जानकारी

PEPPER आधिकारिक वेबसाइट

PEPPER टोकन का अर्थशास्त्र

PEPPER प्राइस का पूर्वानुमान

Pepper Meme लोगो

Pepper Meme मूल्य (PEPPER)

गैर-सूचीबद्ध

1 PEPPER से USD लाइव प्राइस:

$0.01040078
-5.30%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
Pepper Meme (PEPPER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:49:19 (UTC+8)

Pepper Meme (PEPPER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.01032337
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.01103656
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.01032337
$ 0.01103656
$ 0.01275333
$ 0
-0.25%

-5.30%

+16.81%

+16.81%

Pepper Meme (PEPPER) रियल-टाइम प्राइस $0.01040078 है. पिछले 24 घंटों में, PEPPER ने $ 0.01032337 के कम और $ 0.01103656 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEPPER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01275333 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEPPER में -0.25%, 24 घंटों में -5.30%, तथा पिछले 7 दिनों में +16.81% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pepper Meme (PEPPER) मार्केट की जानकारी

$ 10.36M
--
$ 10.36M
1.00B
1,000,000,000.0
Pepper Meme का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.36M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEPPER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 10.36M है.

Pepper Meme (PEPPER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0005831487904366 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0040985469 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0083356832 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepper Meme का USD में मूल्य बदलाव $ +0.005163812245906146 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0005831487904366-5.30%
30 दिन$ +0.0040985469+39.41%
60 दिन$ +0.0083356832+80.14%
90 दिन$ +0.005163812245906146+98.60%

Pepper Meme (PEPPER) क्या है

$PEPPER is a memecoin project that blends community engagement, gamification, and education to reestablish what memecoins are. For far too long, this bull run has been infested with pump and dump schemes and shady tokenomics. We believe the best way to change that is through education, not regulation. The Pepper Academy will create a bridge for the knowledge gap that allows bad actors to profit. We also want to tap back into the fun side of memes, bring back the old spirit. We aim to do this through our own $PEPPER branded games, real community engagement, long term partnerships, etc. $PEPPER is a memecoin, but more importantly: a brand.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pepper Meme (PEPPER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pepper Meme प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pepper Meme (PEPPER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pepper Meme (PEPPER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pepper Meme के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pepper Meme प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEPPER लोकल करेंसी में

Pepper Meme (PEPPER) टोकन का अर्थशास्त्र

Pepper Meme (PEPPER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEPPER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pepper Meme (PEPPER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pepper Meme (PEPPER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEPPER प्राइस 0.01040078 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEPPER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEPPER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.01040078 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pepper Meme का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEPPER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 10.36M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEPPER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEPPER की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
PEPPER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEPPER ने 0.01275333 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEPPER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEPPER ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PEPPER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEPPER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEPPER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEPPER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEPPER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 22:49:19 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.