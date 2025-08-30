Pepercetti मूल्य (PCT)
--
-2.46%
+10.39%
+10.39%
Pepercetti (PCT) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PCT ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PCT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PCT में --, 24 घंटों में -2.46%, तथा पिछले 7 दिनों में +10.39% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pepercetti का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.74K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PCT की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.74K है.
आज के दिन के दौरान, Pepercetti का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepercetti का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepercetti का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepercetti का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-2.46%
|30 दिन
|$ 0
|+6.79%
|60 दिन
|$ 0
|+33.74%
|90 दिन
|$ 0
|--
Purpose: Pepperetti Coin is designed to facilitate fast, secure, and low-cost transactions. It aims to serve as a medium of exchange within various online platforms, enhancing the user experience by providing a seamless payment solution. Technology: Built on blockchain technology, Pepperetti Coin ensures transparency and security in all transactions. The decentralized nature of blockchain helps prevent fraud and unauthorized access, making it a reliable option for users. Target Audience: The coin targets both individual users and businesses looking for efficient payment solutions. It is particularly appealing to those involved in e-commerce, gaming, and other digital services where quick transactions are essential. Features: Low Transaction Fees: One of the standout features of Pepperetti Coin is its minimal transaction fees compared to traditional banking systems and other cryptocurrencies. Speed: Transactions are processed quickly, allowing users to send and receive funds almost instantaneously. User-Friendly Interface: The platform is designed to be accessible for users of all experience levels, from beginners to seasoned cryptocurrency traders. Community Engagement: Pepperetti Coin emphasizes community involvement, encouraging users to participate in its development and governance. This approach fosters a sense of ownership among users and helps align the coin's evolution with user needs. Future Prospects: As the cryptocurrency market continues to grow, Pepperetti Coin aims to expand its use cases and partnerships, potentially integrating with various platforms to enhance its utility. In summary, Pepperetti Coin represents an innovative approach within the cryptocurrency landscape, focusing on user experience, security, and community engagement while aiming to provide a practical solution for everyday transactions.
Pepercetti (PCT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PCT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
