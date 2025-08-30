PEPECASH मूल्य (PEPECASH)
-1.35%
-6.15%
-50.98%
-50.98%
PEPECASH (PEPECASH) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEPECASH ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEPECASH की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEPECASH में -1.35%, 24 घंटों में -6.15%, तथा पिछले 7 दिनों में -50.98% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PEPECASH का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 67.98K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEPECASH की मार्केट में उपलब्ध राशि 696.19M है, कुल आपूर्ति 696191613.850845 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 67.98K है.
आज के दिन के दौरान, PEPECASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PEPECASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PEPECASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PEPECASH का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-6.15%
|30 दिन
|$ 0
|-86.80%
|60 दिन
|$ 0
|--
|90 दिन
|$ 0
|--
PepeCash (PEPECASH) originated in 2016 as a cryptocurrency tied to the Pepe the Frog meme, created by artist Matt Furie in 2005 for his comic series Boy's Club. The meme gained widespread popularity on platforms like 4chan and Reddit, evolving into a cultural phenomenon. PepeCash was developed to monetize and trade digital art, specifically "Rare Pepe" cards. The concept emerged from the Rare Pepe Directory, a community-driven project to create and trade meme-based digital assets. PepeCash was designed as the currency for this ecosystem, enabling users to buy, sell, or trade these assets in a decentralized marketplace. The idea was to blend meme culture with blockchain technology, appealing to art and meme enthusiasts. PepeCash token, launched in 2023 on Ethereum also draws inspiration from the Pepe meme, aiming to expand into DeFi and NFTs.
PEPECASH (PEPECASH) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEPECASH टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
