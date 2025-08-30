PEPEAI की अधिक जानकारी

PEPEAI प्राइस की जानकारी

PEPEAI आधिकारिक वेबसाइट

PEPEAI टोकन का अर्थशास्त्र

PEPEAI प्राइस का पूर्वानुमान

pepeAI लोगो

pepeAI मूल्य (PEPEAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 PEPEAI से USD लाइव प्राइस:

$0.00016062
$0.00016062$0.00016062
-6.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
pepeAI (PEPEAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:13:59 (UTC+8)

pepeAI (PEPEAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00351458
$ 0.00351458$ 0.00351458

$ 0
$ 0$ 0

+0.04%

-6.10%

+14.43%

+14.43%

pepeAI (PEPEAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEPEAI ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEPEAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00351458 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEPEAI में +0.04%, 24 घंटों में -6.10%, तथा पिछले 7 दिनों में +14.43% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

pepeAI (PEPEAI) मार्केट की जानकारी

$ 161.47K
$ 161.47K$ 161.47K

--
----

$ 161.47K
$ 161.47K$ 161.47K

999.84M
999.84M 999.84M

999,842,576.231004
999,842,576.231004 999,842,576.231004

pepeAI का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 161.47K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEPEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M है, कुल आपूर्ति 999842576.231004 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 161.47K है.

pepeAI (PEPEAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, pepeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, pepeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, pepeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, pepeAI का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-6.10%
30 दिन$ 0+235.85%
60 दिन$ 0+153.66%
90 दिन$ 0--

pepeAI (PEPEAI) क्या है

First AI-driven meme coin based of the classic pepe the frog. Powered by vvaifudotfun a AI AGENT that handle and manage AI CHARACTER What pepeAI agent can do The current use case for AI is static chat bots. A simple input & output. PEPEAI making HIS own decisions . Learning & iterating as time goes on. Autonomous, revenue generating agent PEPEAI with a wide range of capabilities ,the next step in shaping the new dawn of the internet filled with truly sovereign entities

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

pepeAI (PEPEAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

pepeAI प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में pepeAI (PEPEAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके pepeAI (PEPEAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? pepeAI के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब pepeAI प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEPEAI लोकल करेंसी में

pepeAI (PEPEAI) टोकन का अर्थशास्त्र

pepeAI (PEPEAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEPEAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: pepeAI (PEPEAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज pepeAI (PEPEAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEPEAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEPEAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEPEAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
pepeAI का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEPEAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 161.47K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEPEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEPEAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.84M USD है.
PEPEAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEPEAI ने 0.00351458 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEPEAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEPEAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PEPEAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEPEAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEPEAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEPEAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEPEAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:13:59 (UTC+8)

