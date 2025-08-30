PTRUMP की अधिक जानकारी

Pepe Trump लोगो

Pepe Trump मूल्य (PTRUMP)

गैर-सूचीबद्ध

1 PTRUMP से USD लाइव प्राइस:

$0.00091324
$0.00091324$0.00091324
-3.00%1D
USD
Pepe Trump (PTRUMP) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:22:43 (UTC+8)

Pepe Trump (PTRUMP) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01756735
$ 0.01756735$ 0.01756735

$ 0
$ 0$ 0

-0.80%

-3.09%

+2.04%

+2.04%

Pepe Trump (PTRUMP) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PTRUMP ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PTRUMP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01756735 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PTRUMP में -0.80%, 24 घंटों में -3.09%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.04% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pepe Trump (PTRUMP) मार्केट की जानकारी

$ 906.83K
$ 906.83K$ 906.83K

--
----

$ 906.83K
$ 906.83K$ 906.83K

992.98M
992.98M 992.98M

992,983,001.67
992,983,001.67 992,983,001.67

Pepe Trump का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 906.83K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.98M है, कुल आपूर्ति 992983001.67 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 906.83K है.

Pepe Trump (PTRUMP) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pepe Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepe Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepe Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepe Trump का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-3.09%
30 दिन$ 0+4.61%
60 दिन$ 0+30.34%
90 दिन$ 0--

Pepe Trump (PTRUMP) क्या है

Purely a memecoin

Pepe Trump (PTRUMP) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pepe Trump प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pepe Trump (PTRUMP) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pepe Trump (PTRUMP) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pepe Trump के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pepe Trump प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PTRUMP लोकल करेंसी में

Pepe Trump (PTRUMP) टोकन का अर्थशास्त्र

Pepe Trump (PTRUMP) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PTRUMP टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pepe Trump (PTRUMP) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pepe Trump (PTRUMP) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PTRUMP प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PTRUMP से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pepe Trump का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PTRUMP के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 906.83K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PTRUMP की मार्केट में उपलब्ध राशि 992.98M USD है.
PTRUMP की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PTRUMP ने 0.01756735 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PTRUMP का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PTRUMP ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PTRUMP का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PTRUMP के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PTRUMP इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PTRUMP का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 01:22:43 (UTC+8)

