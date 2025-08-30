PODGE की अधिक जानकारी

Pepe on Doge लोगो

Pepe on Doge मूल्य (PODGE)

गैर-सूचीबद्ध

1 PODGE से USD लाइव प्राइस:

$0.00018704
$0.00018704$0.00018704
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Pepe on Doge (PODGE) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:46:55 (UTC+8)

Pepe on Doge (PODGE) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00261721
$ 0.00261721$ 0.00261721

$ 0
$ 0$ 0

--

--

+6.14%

+6.14%

Pepe on Doge (PODGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PODGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PODGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00261721 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PODGE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pepe on Doge (PODGE) मार्केट की जानकारी

$ 187.03K
$ 187.03K$ 187.03K

--
----

$ 187.03K
$ 187.03K$ 187.03K

999.98M
999.98M 999.98M

999,981,075.36
999,981,075.36 999,981,075.36

Pepe on Doge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PODGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999981075.36 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 187.03K है.

Pepe on Doge (PODGE) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ 0+5.27%
60 दिन$ 0+19.31%
90 दिन$ 0--

Pepe on Doge (PODGE) क्या है

PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Pepe on Doge (PODGE) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pepe on Doge प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pepe on Doge (PODGE) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pepe on Doge (PODGE) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pepe on Doge के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pepe on Doge प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PODGE लोकल करेंसी में

Pepe on Doge (PODGE) टोकन का अर्थशास्त्र

Pepe on Doge (PODGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PODGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pepe on Doge (PODGE) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pepe on Doge (PODGE) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PODGE प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PODGE से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PODGE से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pepe on Doge का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PODGE के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.03K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PODGE की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PODGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M USD है.
PODGE की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PODGE ने 0.00261721 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PODGE का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PODGE ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PODGE का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PODGE के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PODGE इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PODGE इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PODGE का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:46:55 (UTC+8)

