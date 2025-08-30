Pepe on Doge मूल्य (PODGE)
Pepe on Doge (PODGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PODGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PODGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00261721 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PODGE में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pepe on Doge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 187.03K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PODGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.98M है, कुल आपूर्ति 999981075.36 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 187.03K है.
आज के दिन के दौरान, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepe on Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+5.27%
|60 दिन
|$ 0
|+19.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
PepeOnDoge (PODGE) is a community-driven meme token built on the Solana and MultiversX blockchain. It combines two iconic meme characters, Pepe the Frog and Doge, aiming to create a fun and engaging platform for its supporters. The token emphasizes humor and simplicity while leveraging the low transaction fees and speed of Solana and MultiversX. PODGE aspires to unite meme enthusiasts and crypto investors in a playful, collaborative environment.
Pepe on Doge (PODGE) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PODGE टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
