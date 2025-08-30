Pepe Clanker मूल्य (PEPEC)
Pepe Clanker (PEPEC) रियल-टाइम प्राइस $0.160067 है. पिछले 24 घंटों में, PEPEC ने $ 0.157902 के कम और $ 0.177856 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEPEC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 4.51 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.091327 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEPEC में -0.22%, 24 घंटों में -9.30%, तथा पिछले 7 दिनों में -14.91% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pepe Clanker का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 160.07K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEPEC की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00M है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 160.07K है.
आज के दिन के दौरान, Pepe Clanker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0164276626460972 था.
पिछले 30 दिनों में, Pepe Clanker का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0411476073 था.
पिछले 60 दिनों में, Pepe Clanker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0061780259 था.
पिछले 90 दिनों में, Pepe Clanker का USD में मूल्य बदलाव $ -0.03871580788737224 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.0164276626460972
|-9.30%
|30 दिन
|$ +0.0411476073
|+25.71%
|60 दिन
|$ -0.0061780259
|-3.85%
|90 दिन
|$ -0.03871580788737224
|-19.47%
Pepe Clanker is the ultimate community-driven Pepe, powered by Clanker - the ground breaking token deployer created by the innovators at Proxy Studios. Pepe Clanker represents the next epic chapter in the evolution of Pepe the Frog, now making waves on the Base Chain. This isn’t just another memecoin; Pepe Clanker is the pinnacle of meme culture, leveling up to dominate in a crypto era supercharged with AI agents, AI-powered deployers, and cutting-edge AI-generated tokens.
Pepe Clanker (PEPEC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEPEC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
