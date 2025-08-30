Pentagon Chain मूल्य (PC)
--
+0.02%
+2.14%
+2.14%
Pentagon Chain (PC) रियल-टाइम प्राइस $20.94 है. पिछले 24 घंटों में, PC ने $ 20.93 के कम और $ 20.94 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PC की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 21.3 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 11.68 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PC में --, 24 घंटों में +0.02%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pentagon Chain का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 4.18M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PC की मार्केट में उपलब्ध राशि 199.77K है, कुल आपूर्ति 1000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 20.94M है.
आज के दिन के दौरान, Pentagon Chain का USD में मूल्य बदलाव $ +0.00327606 था.
पिछले 30 दिनों में, Pentagon Chain का USD में मूल्य बदलाव $ +0.9287895120 था.
पिछले 60 दिनों में, Pentagon Chain का USD में मूल्य बदलाव $ +2.8988456520 था.
पिछले 90 दिनों में, Pentagon Chain का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ +0.00327606
|+0.02%
|30 दिन
|$ +0.9287895120
|+4.44%
|60 दिन
|$ +2.8988456520
|+13.84%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pentagon Chain is a next-generation Layer-2 blockchain optimized for gaming, decentralized social worlds, and AI-powered experiences. The PC token is the native gas token of Pentagon Chain and first minted on Ethereum as an ERC-20 token. It powers transaction fees, incentivizes network participants, and enables seamless interaction across an expansive ecosystem of games and digital identity on Pentagon Games ecosystem. With low transaction fees, high scalability, and strong Web3 integrations, Pentagon Chain is building the future of user-owned digital economies.
कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pentagon Chain (PC) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pentagon Chain (PC) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pentagon Chain के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.
अब Pentagon Chain प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!
Pentagon Chain (PC) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PC टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
