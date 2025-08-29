Penpie मूल्य (PNP)
Penpie (PNP) रियल-टाइम प्राइस $3.11 है. पिछले 24 घंटों में, PNP ने $ 3.09 के कम और $ 3.36 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PNP की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 7.01 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.589859 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PNP में -0.26%, 24 घंटों में -6.74%, तथा पिछले 7 दिनों में -15.14% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Penpie का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 16.35M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PNP की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.26M है, कुल आपूर्ति 10000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 31.08M है.
आज के दिन के दौरान, Penpie का USD में मूल्य बदलाव $ -0.224741688701846 था.
पिछले 30 दिनों में, Penpie का USD में मूल्य बदलाव $ -0.1049541030 था.
पिछले 60 दिनों में, Penpie का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0044656490 था.
पिछले 90 दिनों में, Penpie का USD में मूल्य बदलाव $ +0.4175366693147816 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.224741688701846
|-6.74%
|30 दिन
|$ -0.1049541030
|-3.37%
|60 दिन
|$ +0.0044656490
|+0.14%
|90 दिन
|$ +0.4175366693147816
|+15.51%
What is the project about? Penpie is a next-generation DeFi platform built by Magpie to provide Pendle Finance users with yield and veTokenomics boosting services. Integrated with Pendle Finance, Penpie focuses on locking PENDLE tokens to obtain governance rights and enhanced yield benefits within Pendle Finance. Penpie revolutionizes the way users can maximize returns on their investments and monetize their governance power. What makes your project unique? Penpie gives PENDLE holders the chance to earn high APR by converting their tokens into mPENDLE. By leveraging the power of Pendle Finance's veTokenomics model, Penpie offers users the opportunity to earn more PENDLE rewards with their PENDLE tokens. Penpie has created mPENDLE, a Penpie version of the PENDLE token, which allows users to earn a large share of PENDLE rewards while enjoying increased flexibility through Penpie. This mechanism gives PENDLE holders the chance to earn high APR% by converting their tokens into mPENDLE at a 1:1 ratio. What can your token be used for? PNP is the governance and revenue-sharing token of Penpie. Users can lock their PNP tokens on Penpie to receive vlPNP at a 1:1 ratio. vlPNP is the locked version of the PNP token.
