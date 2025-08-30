PT की अधिक जानकारी

Penguin Tariff लोगो

Penguin Tariff मूल्य (PT)

गैर-सूचीबद्ध

1 PT से USD लाइव प्राइस:

--
----
-4.90%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है.
USD
Penguin Tariff (PT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:02:01 (UTC+8)

Penguin Tariff (PT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.00002363
$ 0.00002363$ 0.00002363
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00002568
$ 0.00002568$ 0.00002568
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.00002363
$ 0.00002363$ 0.00002363

$ 0.00002568
$ 0.00002568$ 0.00002568

$ 0.00013706
$ 0.00013706$ 0.00013706

$ 0.00001746
$ 0.00001746$ 0.00001746

-0.11%

-5.04%

-0.69%

-0.69%

Penguin Tariff (PT) रियल-टाइम प्राइस $0.00002413 है. पिछले 24 घंटों में, PT ने $ 0.00002363 के कम और $ 0.00002568 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00013706 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001746 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PT में -0.11%, 24 घंटों में -5.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Penguin Tariff (PT) मार्केट की जानकारी

$ 24.13K
$ 24.13K$ 24.13K

--
----

$ 24.13K
$ 24.13K$ 24.13K

999.91M
999.91M 999.91M

999,907,122.0
999,907,122.0 999,907,122.0

Penguin Tariff का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.13K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M है, कुल आपूर्ति 999907122.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 24.13K है.

Penguin Tariff (PT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Penguin Tariff का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Penguin Tariff का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000012960 था.
पिछले 60 दिनों में, Penguin Tariff का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000001183 था.
पिछले 90 दिनों में, Penguin Tariff का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000026549675203339 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.04%
30 दिन$ -0.0000012960-5.37%
60 दिन$ -0.0000001183-0.49%
90 दिन$ -0.0000026549675203339-9.91%

Penguin Tariff (PT) क्या है

$pt is a penguin meme that satirizes Trump's tariffs on an island nation inhabited only by penguins. Token ownership was burned and all LPs were burned. Code audited and listed on 5 cex. ann https://support.lbank.com/hc/en-gb/articles/45300629562521-World-Premiere-PT-penguin-tariff-Will-Be-Listed-in-LBank-MEME-Zone Every time Trump's tariff policy changes, people will think of our $pt penguin meme. https://www.mexc.com/en-GB/support/articles/17827791523070

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Penguin Tariff (PT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Penguin Tariff प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Penguin Tariff (PT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Penguin Tariff (PT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Penguin Tariff के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Penguin Tariff प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PT लोकल करेंसी में

Penguin Tariff (PT) टोकन का अर्थशास्त्र

Penguin Tariff (PT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Penguin Tariff (PT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Penguin Tariff (PT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PT प्राइस 0.00002413 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002413 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Penguin Tariff का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 24.13K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PT की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.91M USD है.
PT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PT ने 0.00013706 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PT ने 0.00001746 USD की ATL प्राइस देखी.
PT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:02:01 (UTC+8)

