Penguin Finance (PEFI) रियल-टाइम प्राइस $0.00566215 है. पिछले 24 घंटों में, PEFI ने $ 0.0056237 के कम और $ 0.00602965 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.89 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00078878 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEFI में -0.47%, 24 घंटों में -3.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Penguin Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.16M है, कुल आपूर्ति 19158097.7474686 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.48K है.
आज के दिन के दौरान, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000188690731571672 था.
पिछले 30 दिनों में, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001740969 था.
पिछले 60 दिनों में, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015375313 था.
पिछले 90 दिनों में, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001111101443534468 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000188690731571672
|-3.22%
|30 दिन
|$ +0.0001740969
|+3.07%
|60 दिन
|$ +0.0015375313
|+27.15%
|90 दिन
|$ -0.001111101443534468
|-16.40%
Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.
Penguin Finance (PEFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
