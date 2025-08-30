PEFI की अधिक जानकारी

Penguin Finance लोगो

Penguin Finance मूल्य (PEFI)

गैर-सूचीबद्ध

1 PEFI से USD लाइव प्राइस:

$0.00565824
$0.00565824$0.00565824
-3.10%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Penguin Finance (PEFI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 04:46:28 (UTC+8)

Penguin Finance (PEFI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.0056237
$ 0.0056237$ 0.0056237
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00602965
$ 0.00602965$ 0.00602965
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.0056237
$ 0.0056237$ 0.0056237

$ 0.00602965
$ 0.00602965$ 0.00602965

$ 6.89
$ 6.89$ 6.89

$ 0.00078878
$ 0.00078878$ 0.00078878

-0.47%

-3.22%

-5.62%

-5.62%

Penguin Finance (PEFI) रियल-टाइम प्राइस $0.00566215 है. पिछले 24 घंटों में, PEFI ने $ 0.0056237 के कम और $ 0.00602965 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEFI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 6.89 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00078878 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEFI में -0.47%, 24 घंटों में -3.22%, तथा पिछले 7 दिनों में -5.62% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Penguin Finance (PEFI) मार्केट की जानकारी

$ 108.48K
$ 108.48K$ 108.48K

--
----

$ 108.48K
$ 108.48K$ 108.48K

19.16M
19.16M 19.16M

19,158,097.7474686
19,158,097.7474686 19,158,097.7474686

Penguin Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.48K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.16M है, कुल आपूर्ति 19158097.7474686 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 108.48K है.

Penguin Finance (PEFI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000188690731571672 था.
पिछले 30 दिनों में, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001740969 था.
पिछले 60 दिनों में, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0015375313 था.
पिछले 90 दिनों में, Penguin Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001111101443534468 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000188690731571672-3.22%
30 दिन$ +0.0001740969+3.07%
60 दिन$ +0.0015375313+27.15%
90 दिन$ -0.001111101443534468-16.40%

Penguin Finance (PEFI) क्या है

Penguin Finance is a yield farming and staking DeFi application built on the Avalanche Network. Our Igloos (Yield Farms) allow you to stake your Pangolin liquidity provider (LP) tokens within the PeFi ecosystem in order to receive a percentage of all $PEFI rewards that are distributed by the network. The PenguinToken ($PEFI) is the lifeblood of the Penguin Finance Ecosystem. Penguins are able to stake their tokens to receive both staking rewards and fees that are collected by applications within the Penguin Finance Ecosystem. Rather than being purely speculative, PEFI's value is derived from the fees that are collected from the protocol's users and its utility within PeFi, as well as burning mechanisms. PEFI tokens will have a wide arrange of applications ranging from their use in custom yield farming strategies, our upcoming ultra low-fee Prediction Markets, NFTs, and the famed Penguin Arena.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

Penguin Finance (PEFI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Penguin Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Penguin Finance (PEFI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Penguin Finance (PEFI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Penguin Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Penguin Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEFI लोकल करेंसी में

Penguin Finance (PEFI) टोकन का अर्थशास्त्र

Penguin Finance (PEFI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEFI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Penguin Finance (PEFI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Penguin Finance (PEFI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEFI प्राइस 0.00566215 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEFI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEFI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00566215 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Penguin Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEFI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 108.48K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEFI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEFI की मार्केट में उपलब्ध राशि 19.16M USD है.
PEFI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEFI ने 6.89 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEFI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEFI ने 0.00078878 USD की ATL प्राइस देखी.
PEFI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEFI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEFI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEFI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEFI का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.