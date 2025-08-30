PEKO की अधिक जानकारी

--
----
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
PEKO (PEKO) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 11:07:37 (UTC+8)

PEKO (PEKO) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00591015
$ 0.00591015$ 0.00591015

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.08%

+3.88%

+3.88%

PEKO (PEKO) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PEKO ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PEKO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00591015 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PEKO में --, 24 घंटों में -0.08%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.88% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PEKO (PEKO) मार्केट की जानकारी

$ 5.35K
$ 5.35K$ 5.35K

--
----

$ 5.35K
$ 5.35K$ 5.35K

951.73M
951.73M 951.73M

951,733,306.288478
951,733,306.288478 951,733,306.288478

PEKO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PEKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 951.73M है, कुल आपूर्ति 951733306.288478 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 5.35K है.

PEKO (PEKO) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PEKO का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.08%
30 दिन$ 0+29.65%
60 दिन$ 0+26.69%
90 दिन$ 0--

PEKO (PEKO) क्या है

Peko is the perfect fusion between the panda, a beloved symbol in Chinese culture, and the Maneki-neko, the iconic Japanese lucky cat. This unique combination embodies prosperity, good fortune, and financial success for those who hold it. With a distinctive collar inscribed with the name of Trump, currently the President of the United States, Peko symbolizes a message of support and optimism for the crypto world, connecting the international investment community with the belief in luck and financial opportunities. Holding Peko means having more than just a memecoin — it’s a true digital amulet promising to attract fortune in every investment. Make Peko your partner for financial success!

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

PEKO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PEKO (PEKO) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PEKO (PEKO) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PEKO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PEKO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PEKO लोकल करेंसी में

PEKO (PEKO) टोकन का अर्थशास्त्र

PEKO (PEKO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PEKO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PEKO (PEKO) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PEKO (PEKO) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PEKO प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PEKO से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PEKO से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PEKO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PEKO के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 5.35K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PEKO की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PEKO की मार्केट में उपलब्ध राशि 951.73M USD है.
PEKO की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PEKO ने 0.00591015 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PEKO का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PEKO ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PEKO का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PEKO के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PEKO इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PEKO इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PEKO का प्राइस का अनुमान देखें.
