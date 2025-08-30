PEEKING DUCK मूल्य (QWACK)
PEEKING DUCK (QWACK) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, QWACK ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. QWACK की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00241506 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में QWACK में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PEEKING DUCK का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.80K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. QWACK की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.99M है, कुल आपूर्ति 999993073.964069 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 6.80K है.
आज के दिन के दौरान, PEEKING DUCK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, PEEKING DUCK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PEEKING DUCK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PEEKING DUCK का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ 0
|+11.13%
|60 दिन
|$ 0
|+25.96%
|90 दिन
|$ 0
|--
QWACK is a community-driven cryptocurrency inspired by anatidaephobia—the fear that somewhere, somehow, a duck is watching you. With its ticker symbol $QWACK, the project embraces humor and internet culture while promoting community engagement and decentralized meme-based value. The project is built on solana blockchain technology, with a focus on accessibility, transparency, and fun. $QWACK aims to create a lighthearted ecosystem where holders can participate in activities, memes, and initiatives while exploring the potential of decentralized finance in a relaxed and entertaining environment.
PEEKING DUCK (QWACK) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. QWACK टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
