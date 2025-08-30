GINGER की अधिक जानकारी

Pedro Raccoon मूल्य (GINGER)

गैर-सूचीबद्ध

1 GINGER से USD लाइव प्राइस:

--
----
0.00%1D
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Pedro Raccoon (GINGER) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:13:28 (UTC+8)

Pedro Raccoon (GINGER) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00195145
$ 0.00195145$ 0.00195145

$ 0.00001957
$ 0.00001957$ 0.00001957

--

--

+6.68%

+6.68%

Pedro Raccoon (GINGER) रियल-टाइम प्राइस $0.00002382 है. पिछले 24 घंटों में, GINGER ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. GINGER की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00195145 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00001957 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में GINGER में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में +6.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Pedro Raccoon (GINGER) मार्केट की जानकारी

$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K

--
----

$ 23.82K
$ 23.82K$ 23.82K

999.66M
999.66M 999.66M

999,659,194.623662
999,659,194.623662 999,659,194.623662

Pedro Raccoon का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.82K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. GINGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M है, कुल आपूर्ति 999659194.623662 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.82K है.

Pedro Raccoon (GINGER) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Pedro Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pedro Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000005984 था.
पिछले 60 दिनों में, Pedro Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000072196 था.
पिछले 90 दिनों में, Pedro Raccoon का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000005984-2.51%
60 दिन$ -0.0000072196-30.30%
90 दिन$ 0--

Pedro Raccoon (GINGER) क्या है

Pedro Raccoon. GINGER is a memecoin built on Solana based on the viral tiktok Raccoon named Ginger. Tiktok Video has been Posted by the Owner of the raccoon $GINGER The Owner Is with us supporting the GINGER community and posting memes online. This thing rarely happens where an owner of a viral animal/ meme decides to join a memecoin community and support them the way the owner of the raccoon did with $GINGER.

Pedro Raccoon (GINGER) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Pedro Raccoon प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Pedro Raccoon (GINGER) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Pedro Raccoon (GINGER) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Pedro Raccoon के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Pedro Raccoon प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

GINGER लोकल करेंसी में

Pedro Raccoon (GINGER) टोकन का अर्थशास्त्र

Pedro Raccoon (GINGER) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. GINGER टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Pedro Raccoon (GINGER) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Pedro Raccoon (GINGER) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव GINGER प्राइस 0.00002382 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
GINGER से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
GINGER से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00002382 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Pedro Raccoon का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
GINGER के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.82K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
GINGER की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
GINGER की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.66M USD है.
GINGER की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
GINGER ने 0.00195145 USD की ATH प्राइस हासिल की.
GINGER का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
GINGER ने 0.00001957 USD की ATL प्राइस देखी.
GINGER का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
GINGER के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या GINGER इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष GINGER इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए GINGER का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:13:28 (UTC+8)

