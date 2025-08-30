Peanut the Doge मूल्य (PDOGE)
Peanut the Doge (PDOGE) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PDOGE ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PDOGE की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00191019 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PDOGE में --, 24 घंटों में -0.17%, तथा पिछले 7 दिनों में +2.38% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Peanut the Doge का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 13.49K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PDOGE की मार्केट में उपलब्ध राशि 999.93M है, कुल आपूर्ति 999928150.25433 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 13.49K है.
आज के दिन के दौरान, Peanut the Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Peanut the Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Peanut the Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Peanut the Doge का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.17%
|30 दिन
|$ 0
|+4.86%
|60 दिन
|$ 0
|-56.31%
|90 दिन
|$ 0
|--
A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! Peanut the Doge: A bold Solana meme coin targeting 1000X growth and a $10M market cap. Join the journey and unleash the potential! PDOGE - is a memecoin. Don’t mortgage your house or sell your grandma’s jewelry for PDOGE tokens – unless she’s okay with that. Always invest responsibly and remember, it’s all just peanuts and fun ... PDOGE is not responsible for sudden peanut cravings, squirrel sightings, or excessive laughter
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
