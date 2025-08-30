PCHF की अधिक जानकारी

$0.00019194
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:13:15 (UTC+8)

Peachfolio (PCHF) प्राइस की जानकारी (USD)

$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0
$ 0.00744057
$ 0
+0.15%

-0.04%

-0.68%

-0.68%

Peachfolio (PCHF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PCHF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PCHF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00744057 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PCHF में +0.15%, 24 घंटों में -0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Peachfolio (PCHF) मार्केट की जानकारी

$ 35.35K
$ 35.35K$ 35.35K

--
----

$ 182.36K
$ 182.36K$ 182.36K

184.15M
184.15M 184.15M

950,065,815.722
950,065,815.722 950,065,815.722

Peachfolio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PCHF की मार्केट में उपलब्ध राशि 184.15M है, कुल आपूर्ति 950065815.722 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 182.36K है.

Peachfolio (PCHF) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.04%
30 दिन$ 0+7.63%
60 दिन$ 0+32.19%
90 दिन$ 0--

Peachfolio (PCHF) क्या है

peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!

Peachfolio (PCHF) संसाधन

Peachfolio प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Peachfolio (PCHF) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Peachfolio (PCHF) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Peachfolio के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Peachfolio प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PCHF लोकल करेंसी में

Peachfolio (PCHF) टोकन का अर्थशास्त्र

Peachfolio (PCHF) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PCHF टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Peachfolio (PCHF) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Peachfolio (PCHF) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PCHF प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PCHF से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PCHF से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Peachfolio का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PCHF के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.35K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PCHF की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PCHF की मार्केट में उपलब्ध राशि 184.15M USD है.
PCHF की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PCHF ने 0.00744057 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PCHF का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PCHF ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PCHF का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PCHF के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PCHF इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PCHF इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PCHF का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 07:13:15 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.