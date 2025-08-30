Peachfolio मूल्य (PCHF)
Peachfolio (PCHF) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PCHF ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PCHF की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00744057 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PCHF में +0.15%, 24 घंटों में -0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.68% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Peachfolio का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 35.35K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PCHF की मार्केट में उपलब्ध राशि 184.15M है, कुल आपूर्ति 950065815.722 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 182.36K है.
आज के दिन के दौरान, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Peachfolio का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-0.04%
|30 दिन
|$ 0
|+7.63%
|60 दिन
|$ 0
|+32.19%
|90 दिन
|$ 0
|--
peachfolio is a Decentralized Finance (DeFi) portfolio tracker app. It lets you see the current value of your DeFi cryptocurrency tokens in one easy location. With it, you can access all the data you need to make informed decisions and get the most out of your trades. You will be able to check the original price you bought a token at, add notes to keep a record of important information, and monitor the current marketcap without needing to go to external sites such as poocoin. You will also have access to most of peachfolio’s functionality as soon as you install the free app. However, we've also created 'Pro' features for holders of our token that will help you get even more out of your portfolio. This will include functionality such as monitoring your P&L, and setting up price alerts, with more functionality also planned!
