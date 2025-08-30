PFROG की अधिक जानकारी

Peace Frog लोगो

Peace Frog मूल्य (PFROG)

गैर-सूचीबद्ध

1 PFROG से USD लाइव प्राइस:

--
----
-0.90%1D
USD
Peace Frog (PFROG) मूल्य का लाइव चार्ट
Peace Frog (PFROG) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

-0.97%

-11.82%

-11.82%

Peace Frog (PFROG) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PFROG ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PFROG की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PFROG में --, 24 घंटों में -0.97%, तथा पिछले 7 दिनों में -11.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Peace Frog (PFROG) मार्केट की जानकारी

$ 23.62K
$ 23.62K$ 23.62K

--
----

$ 23.62K
$ 23.62K$ 23.62K

420.69B
420.69B 420.69B

420,690,000,000.0
420,690,000,000.0 420,690,000,000.0

Peace Frog का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.62K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PFROG की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B है, कुल आपूर्ति 420690000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 23.62K है.

Peace Frog (PFROG) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Peace Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Peace Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Peace Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Peace Frog का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-0.97%
30 दिन$ 0+3.78%
60 दिन$ 0+12.70%
90 दिन$ 0--

Peace Frog (PFROG) क्या है

Peace Frog ($PFROG) celebrates the genesis of Pepe the Frog, one of the most iconic internet memes in history. Inspired by Matt Furie's 2004 artwork Flight of the Peacefrog Legacy of Art and Culture Rooted in Matt Furie's iconic artwork, $PFROG bridges the gap between art, memes, and cryptocurrency. Community-Driven Initiative The $PFROG community embodies collaboration and creativity, ensuring the legacy of Pepe remains positive and enduring. Philanthropy and Conservation A portion of proceeds will support amphibian conservation, tying the project back to its symbolic frog inspiration.

Peace Frog (PFROG) संसाधन

Peace Frog प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Peace Frog (PFROG) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Peace Frog (PFROG) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Peace Frog के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Peace Frog प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PFROG लोकल करेंसी में

Peace Frog (PFROG) टोकन का अर्थशास्त्र

Peace Frog (PFROG) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PFROG टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Peace Frog (PFROG) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Peace Frog (PFROG) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PFROG प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PFROG से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PFROG से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Peace Frog का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PFROG के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.62K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PFROG की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PFROG की मार्केट में उपलब्ध राशि 420.69B USD है.
PFROG की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PFROG ने 0 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PFROG का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PFROG ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PFROG का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PFROG के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PFROG इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PFROG इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PFROG का प्राइस का अनुमान देखें.
अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.