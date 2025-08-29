PYUSD की अधिक जानकारी

PayPal USD लोगो

PayPal USD मूल्य (PYUSD)

गैर-सूचीबद्ध

1 PYUSD से USD लाइव प्राइस:

0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
PayPal USD (PYUSD) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:47:39 (UTC+8)

PayPal USD (PYUSD) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
24 घंटे में न्यूनतम
24 घंटे में उच्चतम

-0.01%

-0.04%

-0.02%

-0.02%

PayPal USD (PYUSD) रियल-टाइम प्राइस $0.999473 है. पिछले 24 घंटों में, PYUSD ने $ 0.999072 के कम और $ 1.0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PYUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.021 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.959426 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PYUSD में -0.01%, 24 घंटों में -0.04%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.02% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PayPal USD (PYUSD) मार्केट की जानकारी

--
----

PayPal USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18B है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PYUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.18B है, कुल आपूर्ति 1178107117.223781 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.18B है.

PayPal USD (PYUSD) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PayPal USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0004332589759879 था.
पिछले 30 दिनों में, PayPal USD का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0001814043 था.
पिछले 60 दिनों में, PayPal USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000501735 था.
पिछले 90 दिनों में, PayPal USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000210217004904 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.0004332589759879-0.04%
30 दिन$ +0.0001814043+0.02%
60 दिन$ -0.0000501735-0.00%
90 दिन$ -0.0000210217004904-0.00%

PayPal USD (PYUSD) क्या है

PayPal USD is designed to contribute to the opportunity stablecoins offer for payments and is 100% backed by U.S. dollar deposits, short-term U.S Treasuries and similar cash equivalents. PayPal USD is redeemable 1:1 for U.S. dollars and is issued by Paxos Trust Company.

PayPal USD (PYUSD) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

PayPal USD प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PayPal USD (PYUSD) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PayPal USD (PYUSD) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PayPal USD के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PayPal USD प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PYUSD लोकल करेंसी में

PayPal USD (PYUSD) टोकन का अर्थशास्त्र

PayPal USD (PYUSD) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PYUSD टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PayPal USD (PYUSD) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PayPal USD (PYUSD) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PYUSD प्राइस 0.999473 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PYUSD से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PYUSD से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.999473 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PayPal USD का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PYUSD के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.18B USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PYUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PYUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.18B USD है.
PYUSD की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PYUSD ने 1.021 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PYUSD का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PYUSD ने 0.959426 USD की ATL प्राइस देखी.
PYUSD का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PYUSD के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PYUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PYUSD इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PYUSD का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-29 21:47:39 (UTC+8)

