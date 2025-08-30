PAYAI की अधिक जानकारी

PayAI Network मूल्य (PAYAI)

गैर-सूचीबद्ध

1 PAYAI से USD लाइव प्राइस:

$0.0009694
$0.0009694$0.0009694
-15.70%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
PayAI Network (PAYAI) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:03:21 (UTC+8)

PayAI Network (PAYAI) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.00116639
$ 0.00116639$ 0.00116639
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00116639
$ 0.00116639$ 0.00116639

$ 0.00489524
$ 0.00489524$ 0.00489524

$ 0
$ 0$ 0

-1.27%

-15.79%

-20.82%

-20.82%

PayAI Network (PAYAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PAYAI ने $ 0 के कम और $ 0.00116639 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PAYAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00489524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PAYAI में -1.27%, 24 घंटों में -15.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

PayAI Network (PAYAI) मार्केट की जानकारी

$ 972.08K
$ 972.08K$ 972.08K

--
----

$ 972.08K
$ 972.08K$ 972.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

PayAI Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 972.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PAYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 972.08K है.

PayAI Network (PAYAI) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000181814496564226 था.
पिछले 30 दिनों में, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.000181814496564226-15.79%
30 दिन$ 0+9.56%
60 दिन$ 0-17.72%
90 दिन$ 0--

PayAI Network (PAYAI) क्या है

PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.

PayAI Network (PAYAI) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

PayAI Network प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में PayAI Network (PAYAI) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके PayAI Network (PAYAI) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? PayAI Network के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब PayAI Network प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PAYAI लोकल करेंसी में

PayAI Network (PAYAI) टोकन का अर्थशास्त्र

PayAI Network (PAYAI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PAYAI टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: PayAI Network (PAYAI) के बारे में अन्य प्रश्न

आज PayAI Network (PAYAI) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PAYAI प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PAYAI से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PAYAI से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
PayAI Network का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PAYAI के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 972.08K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PAYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PAYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B USD है.
PAYAI की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PAYAI ने 0.00489524 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PAYAI का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PAYAI ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PAYAI का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PAYAI के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PAYAI इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PAYAI इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PAYAI का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:03:21 (UTC+8)

