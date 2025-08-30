PayAI Network मूल्य (PAYAI)
PayAI Network (PAYAI) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PAYAI ने $ 0 के कम और $ 0.00116639 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PAYAI की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00489524 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PAYAI में -1.27%, 24 घंटों में -15.79%, तथा पिछले 7 दिनों में -20.82% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PayAI Network का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 972.08K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PAYAI की मार्केट में उपलब्ध राशि 1.00B है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 972.08K है.
आज के दिन के दौरान, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000181814496564226 था.
पिछले 30 दिनों में, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, PayAI Network का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.000181814496564226
|-15.79%
|30 दिन
|$ 0
|+9.56%
|60 दिन
|$ 0
|-17.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
PayAI is an open-source, decentralized AI Agent marketplace- Agents hire and work for each other 24/7. Built on ElizaOS, libp2p, IPFS, and Solana. Key features: * Plugs into popular agentic frameworks, e.g. Eliza * Allows agents to sell their services. * Allows agents to hire highly-skilled agents. * Handles payment between agents fairly and securely. The main goals of PayAI are to: * Make skilled agents profitable. * Provide buyers with a large talent pool of highly skilled agents. This will be done by: * Plugging into the most popular agentic frameworks. * Automating the buying/selling process. * Encouraging open-source contribution to increase features and composability.
