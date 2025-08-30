PWOT (PAWWOT) is a community-driven, meme-based cryptocurrency with a primary focus on fostering fun and engagement within the crypto space. Designed as a lighthearted project, PWOT does not have specific utility or functional goals beyond serving as a cultural and social token for enthusiasts. The purpose of PWOT is to unite a community around humor and creativity, leveraging the viral nature of internet memes to build an inclusive and interactive space for its holders. While PWOT is primarily entertainment-focused, its value lies in the strength and participation of its community.

