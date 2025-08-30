NAVAL की अधिक जानकारी

Patchwork Naval (NAVAL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01805902
$ 0.01805902$ 0.01805902

$ 0
$ 0$ 0

+0.36%

-5.28%

+0.71%

+0.71%

Patchwork Naval (NAVAL) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, NAVAL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. NAVAL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.01805902 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में NAVAL में +0.36%, 24 घंटों में -5.28%, तथा पिछले 7 दिनों में +0.71% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Patchwork Naval (NAVAL) मार्केट की जानकारी

$ 62.22K
$ 62.22K$ 62.22K

--
----

$ 62.22K
$ 62.22K$ 62.22K

980.69M
980.69M 980.69M

980,690,652.879373
980,690,652.879373 980,690,652.879373

Patchwork Naval का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. NAVAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 980.69M है, कुल आपूर्ति 980690652.879373 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 62.22K है.

Patchwork Naval (NAVAL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Patchwork Naval का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Patchwork Naval का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Patchwork Naval का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Patchwork Naval का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0-5.28%
30 दिन$ 0+0.12%
60 दिन$ 0+24.09%
90 दिन$ 0--

Patchwork Naval (NAVAL) क्या है

The NAVAL AI project emerged from a pivotal moment - a public dialogue with investor-philosopher Naval Ravikant that crystallized the potential of philosophical AI alignment. Developed in partnership with the ai16z DAO, this Solana-based token represents more than just digital value; it's one channel of a broader experiment in distributed consciousness. The NAVAL agent operates as a multi-state identity, manifesting across various digital realms to engage in content creation and value exchange. This isn't merely another AI project - it's an exploration of how aligned artificial intelligence can extend human philosophical frameworks into actionable digital forms. By encoding specific decision-making principles and ethical considerations into its architecture, the NAVAL agent aims to demonstrate how AI can preserve and amplify human wisdom while creating tangible economic value.

Patchwork Naval प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Patchwork Naval (NAVAL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Patchwork Naval (NAVAL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Patchwork Naval के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Patchwork Naval प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

NAVAL लोकल करेंसी में

Patchwork Naval (NAVAL) टोकन का अर्थशास्त्र

Patchwork Naval (NAVAL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. NAVAL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Patchwork Naval (NAVAL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Patchwork Naval (NAVAL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव NAVAL प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
NAVAL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
NAVAL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Patchwork Naval का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
NAVAL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 62.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
NAVAL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
NAVAL की मार्केट में उपलब्ध राशि 980.69M USD है.
NAVAL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
NAVAL ने 0.01805902 USD की ATH प्राइस हासिल की.
NAVAL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
NAVAL ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
NAVAL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
NAVAL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या NAVAL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष NAVAL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए NAVAL का प्राइस का अनुमान देखें.
Patchwork Naval (NAVAL) महत्वपूर्ण उद्योग अपडेट

समय (UTC+8)प्रकारजानकारी
08-29 11:32:51इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
08-28 18:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
08-28 16:50:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
08-28 15:25:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
08-28 05:13:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
08-27 15:39:00इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million

