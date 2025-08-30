Party Parrot (PARRY) क्या है

The most famous bird on the internet flying its way to a Bill on Solana who is $PARRY Parry is a famous internet meme based on the party parrot and a parrot called Sirocco, who first appeared in a BBC documentary in 2009 before quickly becoming an internet sensation due to his quirky behavior. Between 2009-2015, Sirocco was turned into a drawing and animation, cementing him in the internet hall of fame after blowing up on Slack, Discord and Telegram. Today, this meme is known as Parry. WHERE IS $PARRY Parry lives in the Solana universe, but his spirit is present across the entire internet. plans for $parry Parry’s mission is to be the ultimate icon of positivity, celebration, and achievement in crypto. mission for $parry To continue the legacy of Sirocco (by far the best of all birds) and cement its status as the most famous parrot and original internet meme in history.

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Party Parrot (PARRY) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Party Parrot (PARRY) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है?

Party Parrot (PARRY) टोकन का अर्थशास्त्र

Party Parrot (PARRY) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PARRY टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Party Parrot (PARRY) के बारे में अन्य प्रश्न आज Party Parrot (PARRY) का मूल्य कितना है? USD में लाइव PARRY प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है. PARRY से USD की मौजूदा प्राइस क्या है? $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए PARRY से USD की मौजूदा प्राइसहै. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें. Party Parrot का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है? PARRY के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 57.46K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है. PARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है? PARRY की मार्केट में उपलब्ध राशि 1000.00M USD है. PARRY की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी? PARRY ने 0.00712748 USD की ATH प्राइस हासिल की. PARRY का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था? PARRY ने 0 USD की ATL प्राइस देखी. PARRY का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है? PARRY के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है. क्या PARRY इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा? मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PARRY इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PARRY का प्राइस का अनुमान देखें.

