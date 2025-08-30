PSOL की अधिक जानकारी

Parasol Finance लोगो

Parasol Finance मूल्य (PSOL)

गैर-सूचीबद्ध

1 PSOL से USD लाइव प्राइस:

$0.00414009
$0.00414009
0.00%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
Parasol Finance (PSOL) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:01:18 (UTC+8)

Parasol Finance (PSOL) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0
$ 0
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0
$ 0
24 घंटे में उच्चतम

$ 0
$ 0

$ 0
$ 0

$ 0.19304
$ 0.19304

$ 0.00401139
$ 0.00401139

--

--

0.00%

0.00%

Parasol Finance (PSOL) रियल-टाइम प्राइस $0.00414009 है. पिछले 24 घंटों में, PSOL ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PSOL की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.19304 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00401139 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PSOL में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Parasol Finance (PSOL) मार्केट की जानकारी

$ 23.22K
$ 23.22K

--
----

$ 86.94K
$ 86.94K

5.61M
5.61M

21,000,000.0
21,000,000.0

Parasol Finance का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.22K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.61M है, कुल आपूर्ति 21000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 86.94K है.

Parasol Finance (PSOL) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, Parasol Finance का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Parasol Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0000131352 था.
पिछले 60 दिनों में, Parasol Finance का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0000229510 था.
पिछले 90 दिनों में, Parasol Finance का USD में मूल्य बदलाव $ -0.000028975560778444 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ 0--
30 दिन$ -0.0000131352-0.31%
60 दिन$ +0.0000229510+0.55%
90 दिन$ -0.000028975560778444-0.69%

Parasol Finance (PSOL) क्या है

Parasol Finance is the first-ever community governed IDO platform built on Solana with the needs of both projects and investors alike. The key advantage as the ownership of Parasol tokens ($PSOL) gives a right of governance and voting on projects. Our governed platform will be an integral part of bringing new and existing projects and protocols into the Parasol ecosystem with the possibility to invest early. In the process, Parasol and the $PSOL token will become a foundation for enabling further development with partners, its own platform, and the ecosystem as a whole.

Parasol Finance (PSOL) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

Parasol Finance प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Parasol Finance (PSOL) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Parasol Finance (PSOL) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Parasol Finance के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब Parasol Finance प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PSOL लोकल करेंसी में

Parasol Finance (PSOL) टोकन का अर्थशास्त्र

Parasol Finance (PSOL) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PSOL टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Parasol Finance (PSOL) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Parasol Finance (PSOL) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PSOL प्राइस 0.00414009 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PSOL से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PSOL से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.00414009 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Parasol Finance का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PSOL के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 23.22K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PSOL की मार्केट में उपलब्ध राशि 5.61M USD है.
PSOL की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PSOL ने 0.19304 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PSOL का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PSOL ने 0.00401139 USD की ATL प्राइस देखी.
PSOL का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PSOL के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PSOL इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PSOL का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 09:01:18 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.