ParagonsDAO लोगो

ParagonsDAO मूल्य (PDT)

गैर-सूचीबद्ध

1 PDT से USD लाइव प्राइस:

$0.050875
$0.050875$0.050875
-1.80%1D
mexc
इस टोकन का डेटा तीसरे पक्ष से प्राप्त होता है. MEXC सिर्फ़ जानकारी एकत्रित करने का काम करता है. MEXC स्पॉट मार्केट में सूचीबद्ध अन्य टोकन को एक्सप्लोर करें!
USD
ParagonsDAO (PDT) मूल्य का लाइव चार्ट
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:02:57 (UTC+8)

ParagonsDAO (PDT) प्राइस की जानकारी (USD)

24 घंटे की प्राइस में बदलाव सीमा:
$ 0.04659139
$ 0.04659139$ 0.04659139
24 घंटे में न्यूनतम
$ 0.053555
$ 0.053555$ 0.053555
24 घंटे में उच्चतम

$ 0.04659139
$ 0.04659139$ 0.04659139

$ 0.053555
$ 0.053555$ 0.053555

$ 0.937515
$ 0.937515$ 0.937515

$ 0.02082738
$ 0.02082738$ 0.02082738

+0.88%

-2.12%

+24.92%

+24.92%

ParagonsDAO (PDT) रियल-टाइम प्राइस $0.050743 है. पिछले 24 घंटों में, PDT ने $ 0.04659139 के कम और $ 0.053555 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PDT की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.937515 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.02082738 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PDT में +0.88%, 24 घंटों में -2.12%, तथा पिछले 7 दिनों में +24.92% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

ParagonsDAO (PDT) मार्केट की जानकारी

$ 6.30M
$ 6.30M$ 6.30M

--
----

$ 7.27M
$ 7.27M$ 7.27M

124.20M
124.20M 124.20M

143,227,431.8667123
143,227,431.8667123 143,227,431.8667123

ParagonsDAO का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.30M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.20M है, कुल आपूर्ति 143227431.8667123 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 7.27M है.

ParagonsDAO (PDT) प्राइस हिस्ट्री USD

आज के दिन के दौरान, ParagonsDAO का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00110217001535717 था.
पिछले 30 दिनों में, ParagonsDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0466820326 था.
पिछले 60 दिनों में, ParagonsDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0576271049 था.
पिछले 90 दिनों में, ParagonsDAO का USD में मूल्य बदलाव $ +0.024316968131042983 था.

अवधिबदलें (USD)बदलें (%)
आज$ -0.00110217001535717-2.12%
30 दिन$ +0.0466820326+92.00%
60 दिन$ +0.0576271049+113.57%
90 दिन$ +0.024316968131042983+92.02%

ParagonsDAO (PDT) क्या है

We’re an economic and social partner-DAO to promising blockchain-powered gaming ecosystems. Formerly known as ParallelDAO, our focus at launch is the ground-breaking Parallel TCG. Harnessing the PDT token, holders control DAO-held assets (Masterpieces, Catalyst Drives, Prime Keys, etc.) while collectively participating in governance and growth by hosting tournaments, sponsoring players, creating content and anything else decided by the DAO. Paragons’ intentions are to add value to Parallel (and later other ecosystems), helping them gain user base growth via strategic partnerships within the NFT and DeFi communities. While the game is in its infancy, growing a strong community is paramount; this is where giving access (otherwise restricted to whales) to a wider audience will enfranchise new users and inspire greater participation. From here, the community of Paragons decide what this DAO becomes. Help us lead the way, become a Paragon today!

ParagonsDAO (PDT) संसाधन

आधिकारिक वेबसाइट

ParagonsDAO प्राइस का अनुमान (USD)

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में ParagonsDAO (PDT) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके ParagonsDAO (PDT) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? ParagonsDAO के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

अब ParagonsDAO प्राइस के पूर्वानुमान की जाँच करें!

PDT लोकल करेंसी में

ParagonsDAO (PDT) टोकन का अर्थशास्त्र

ParagonsDAO (PDT) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PDT टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: ParagonsDAO (PDT) के बारे में अन्य प्रश्न

आज ParagonsDAO (PDT) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PDT प्राइस 0.050743 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PDT से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PDT से USD की मौजूदा प्राइस $ 0.050743 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
ParagonsDAO का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PDT के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 6.30M USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PDT की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PDT की मार्केट में उपलब्ध राशि 124.20M USD है.
PDT की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PDT ने 0.937515 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PDT का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PDT ने 0.02082738 USD की ATL प्राइस देखी.
PDT का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PDT के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PDT इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PDT इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PDT का प्राइस का अनुमान देखें.
पेज का अंतिम अपडेट: 2025-08-30 00:02:57 (UTC+8)

अस्वीकरण

क्रिप्टोकरेंसी के मूल्य में मार्केट संबंधी काफ़ी जोखिम और मूल्य में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं. आपको उन प्रोजेक्ट और प्रोडक्ट में निवेश करना चाहिए जिनसे आप परिचित हों तथा जिनमें शामिल जोखिमों को आप समझते हों. आपको अपने निवेश के अनुभव, वित्तीय स्थिति, निवेश के उद्देश्यों और जोखिम सहनशीलता पर सावधानीपूर्वक विचार करना चाहिए तथा कोई भी निवेश करने से पहले एक स्वतंत्र वित्तीय सलाहकार से परामर्श करना चाहिए. इस सामग्री को वित्तीय सलाह नहीं समझा जाना चाहिए. पिछला परफ़ॉर्मेंस को भविष्य के परफ़ॉर्मेंट का विश्वसनीय संकेत नहीं समझना चाहिए. आपके निवेश की वैल्यू घट भी सकती है और बढ़ भी सकती है. साथ ही, ऐसा भी हो सकता है कि आपको निवेश की गई राशि वापस न मिले. आप अपने निवेश संबंधी निर्णयों के लिए पूरी तरह ज़िम्मेदार हैं. MEXC आपको होने वाले किसी भी नुकसान के लिए ज़िम्मेदार नहीं है. अधिक जानकारी के लिए, कृपया हमारी उपयोग की शर्तें और जोखिम संबंधी चेतावनी देखें. कृपया यह भी ध्यान रखें कि यहाँ प्रस्तुत उपर्युक्त क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित डेटा (जैसे इसकी वर्तमान लाइव कीमत) तीसरे पक्ष के सोर्स पर आधारित है. वे आपके समक्ष "जैसा है, उसी रूप में" के आधार पर और सिर्फ़ जानकारी के लिए प्रस्तुत किए गए हैं और ये किसी तरह का प्रतिनिधित्व नहीं करते और न ही कोई वॉरंटी देते हैं. तीसरे पक्ष की साइटों को प्रदान किए गए लिंक्स पर भी MEXC का नियंत्रण नहीं है. MEXC तीसरे पक्ष की ऐसी साइटों और उनके कॉन्टेंट की विश्वसनीयता और सटीकता के लिए ज़िम्मेदार नहीं है.