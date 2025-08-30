Parabol USD मूल्य (PARAUSD)
Parabol USD (PARAUSD) रियल-टाइम प्राइस $1.002 है. पिछले 24 घंटों में, PARAUSD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PARAUSD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 1.17 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.981726 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PARAUSD में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में 0.00% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Parabol USD का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 255.59K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PARAUSD की मार्केट में उपलब्ध राशि 255.14K है, कुल आपूर्ति 255140.8651708843 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 255.59K है.
आज के दिन के दौरान, Parabol USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Parabol USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0002177346 था.
पिछले 60 दिनों में, Parabol USD का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0001354704 था.
पिछले 90 दिनों में, Parabol USD का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|--
|30 दिन
|$ -0.0002177346
|-0.02%
|60 दिन
|$ -0.0001354704
|-0.01%
|90 दिन
|$ 0
|--
paraUSD is a fiat-backed stablecoin built on the Parabol Protocol, offering a revolutionary approach to yield generation in the stablecoin ecosystem. The protocol enables savers to access risk-free yields as a baseline through its innovative Reserve Stability Pool (RSP). Users can lend their paraUSD for specific time periods (like 28-day notes), earning both fixed income based on T-Bill rates and additional floating income derived from overnight repo market performance. Treasury departments can optimize cash management while maintaining security, and developers can easily embed these institutional-grade yields into their applications through Parabol's comprehensive APIs and SDKs. All positions are represented as NFTs that can be transferred across markets.
