Para (PARA)

Para (PARA) मूल्य का लाइव चार्ट
Para (PARA) प्राइस की जानकारी (USD)

Para (PARA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PARA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PARA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00201605 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.

अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PARA में --, 24 घंटों में --, तथा पिछले 7 दिनों में -4.69% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.

Para का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 400.88K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.19B है, कुल आपूर्ति 49999999999.99999 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 553.82K है.

Para (PARA) क्या है

PARA is a community driven token, built on the Ethereum blockchain, that aims to change the crypto space with real world utilities including an NFT Marketplace and a Launchpad that vets new projects to help everyone enter the crypto space safely. At the heart of the Para EcoSystem, a portion of every transaction supports veterans around the world through our partnerships with nonprofit organizations such as Convoy of Hope and Xtreme Couture GI Foundation.

MEXC दुनिया भर में 10 मिलियन से अधिक यूज़र्स का विश्वसनीय अग्रणी क्रिप्टोकरेंसी एक्सचेंज है. यह सबसे व्यापक टोकन सेलेक्शन, सबसे तेज़ टोकन लिस्टिंग और मार्केट में सबसे कम ट्रेडिंग फ़ीस वाले एक्सचेंज के रूप में प्रसिद्ध है. मार्केट में टॉप टियर लिक्विडिटी और सबसे अधिक प्रतिस्पर्द्धी फ़ीस का लाभ उठाने के लिए अभी MEXC से जुड़ें!

कल, अगले सप्ताह या अगले महीने USD में Para (PARA) का मूल्य कितना होगा? 2025, 2026, 2027, 2028 में — या अब से 10 या 20 साल बाद आपके Para (PARA) ऐसेट का मूल्य क्या हो सकता है? Para के लिए अल्पकालिक और दीर्घकालिक पूर्वानुमानों का पता लगाने के लिए हमारे प्राइस का पूर्वानुमान टूल का उपयोग करें.

Para (PARA) टोकन का अर्थशास्त्र

Para (PARA) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PARA टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!

लोग यह भी पूछते हैं: Para (PARA) के बारे में अन्य प्रश्न

आज Para (PARA) का मूल्य कितना है?
USD में लाइव PARA प्राइस 0 USD है, जो नवीनतम मार्केट डेटा के साथ रियल-टाइम में अपडेट किया गया है.
PARA से USD की मौजूदा प्राइस क्या है?
PARA से USD की मौजूदा प्राइस $ 0 है. सटीक टोकन कन्वर्ज़न के लिए MEXC कनवर्टर देखें.
Para का मार्केट कैपिटलाइज़ेशन क्या है?
PARA के लिए मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 400.88K USD है. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन = मौजूदा प्राइस × मार्केट में उपलब्ध राशि. यह टोकन की कुल मार्केट वैल्यू और रैंकिंग को इंगित करता है.
PARA की मार्केट में उपलब्ध राशि क्या है?
PARA की मार्केट में उपलब्ध राशि 36.19B USD है.
PARA की सर्वकालिक उच्चतम (ATH) प्राइस क्या थी?
PARA ने 0.00201605 USD की ATH प्राइस हासिल की.
PARA का अब तक का न्यूनतम (ATL) प्राइस क्या था?
PARA ने 0 USD की ATL प्राइस देखी.
PARA का ट्रेडिंग वॉल्यूम क्या है?
PARA के लिए लाइव 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- USD है.
क्या PARA इस वर्ष और अधिक बढ़ेगा?
मार्केट की स्थितियों और प्रोजेक्ट विकास के आधार पर इस वर्ष PARA इस वर्ष और अधिक बढ़ सकता है. अधिक गहन विश्लेषण के लिए PARA का प्राइस का अनुमान देखें.
