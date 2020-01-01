Paparazzi Token (PAPARAZZI) टोकन का अर्थशास्त्र Paparazzi Token (PAPARAZZI) में प्रमुख जानकारी खोजें, जिसमें इसकी टोकन आपूर्ति, वितरण मॉडल और रियल-टाइम मार्केट डेटा शामिल हैं. करेंसी USD

Paparazzi Token (PAPARAZZI) जानकारी The Paparazzi platform enables users to create personal blogs, share diverse content, and mint it as NFTs for trade in a Web3 environment. Users can write about topics like blood types, zodiac signs, fortune-telling, MBTI, and more, turning their content into NFTs to generate income. Paparazzi is not just a blogging platform but a revolutionary model where users can create digital assets and sell them to earn economic value. आधिकारिक वेबसाइट: https://paparazzitoken.io/ अभी PAPARAZZI खरीदें!

Paparazzi Token (PAPARAZZI) टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस विश्लेषण Paparazzi Token (PAPARAZZI) के लिए प्रमुख टोकन का अर्थशास्त्र और प्राइस डेटा एक्सप्लोर करें, जिसमें मार्केट कैपिटलाइज़ेशन, आपूर्ति विवरण, FDV और प्राइस हिस्ट्री शामिल हैं. एक नज़र में टोकन के वर्तमान प्राइस और मार्केट पोज़ीशन को समझें. मार्केट कैपिटलाइज़ेशन: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 कुल आपूर्ति: $ 10.00B $ 10.00B $ 10.00B मार्केट में उपलब्ध राशि: $ 0.00 $ 0.00 $ 0.00 FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): $ 21.47M $ 21.47M $ 21.47M अब तक का सबसे उच्च स्तर: $ 0.00535696 $ 0.00535696 $ 0.00535696 अब तक का सबसे कम स्तर: $ 0 $ 0 $ 0 मौजूदा प्राइस: $ 0.00212191 $ 0.00212191 $ 0.00212191 Paparazzi Token (PAPARAZZI) प्राइस के बारे में अधिक जानें

Paparazzi Token (PAPARAZZI) टोकन का अर्थशास्त्र: मुख्य मीट्रिक्स की व्याख्या और उपयोग के मामले Paparazzi Token (PAPARAZZI) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझना इसकी दीर्घकालिक वैल्यू, स्थिरता और क्षमता का विश्लेषण करने के लिए आवश्यक है. प्रमुख मीट्रिक्स और उनकी गणना कैसे की जाती है: कुल आपूर्ति: PAPARAZZI टोकन की अधिकतम संख्या जो अब तक बनाई गई है या भविष्य में कभी बनाई जाएगी. मार्केट में उपलब्ध राशि: वर्तमान में मार्केट में तथा जनता के हाथों में उपलब्ध टोकन की संख्या. अधिकतम आपूर्ति: कुल कितने PAPARAZZI मौजूद हो सकते हैं, जिन पर एक हार्ड कैप होती है. FDV (पूरी तरह से डाइल्यूटेड मूल्यांकन): वर्तमान प्राइस x अधिकतम आपूर्ति के रूप में गणना की जाती है, जिससे यह अनुमान मिलता है कि यदि सभी टोकन प्रचलन में हों तो कुल मार्केट कैपिटलाइज़ेशन कितनी होगी. मुद्रास्फ़ीति दर: यह दर्शाता है कि नए टोकन कितनी तेज़ी से पेश किए जाते हैं, जिससे कमी और दीर्घकालिक प्राइस मूवमेंट प्रभावित होते हैं. ट्रेडर के लिए ये मीट्रिक्स क्यों मायने रखते हैं? मार्केट में उपलब्ध उच्च राशि = अधिक लिक्विडिटी. सीमित अधिकतम आपूर्ति + कम मुद्रास्फीति = दीर्घकालिक प्राइस वृद्धि की संभावना. पारदर्शी टोकन वितरण = प्रोजेक्ट में बेहतर विश्वास और केंद्रीकृत नियंत्रण का कम जोखिम. कम मौजूदा मार्केट कैप के साथ उच्च FDV = संभावित अधिमूल्यन संकेत. अब जब आप PAPARAZZI के टोकन अर्थशास्त्र को समझ गए हैं, तो PAPARAZZI टोकन का लाइव प्राइस एक्सप्लोर करें!

