PanoVerse मूल्य (PANO)
-3.17%
-0.86%
-0.86%
PanoVerse (PANO) रियल-टाइम प्राइस $0.01810399 है. पिछले 24 घंटों में, PANO ने $ 0.01808554 के कम और $ 0.01870024 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PANO की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.237481 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0.00575095 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PANO में --, 24 घंटों में -3.17%, तथा पिछले 7 दिनों में -0.86% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
PanoVerse का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 506.91K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PANO की मार्केट में उपलब्ध राशि 28.00M है, कुल आपूर्ति 28000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 506.91K है.
आज के दिन के दौरान, PanoVerse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.00059414572703594 था.
पिछले 30 दिनों में, PanoVerse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.0018081921 था.
पिछले 60 दिनों में, PanoVerse का USD में मूल्य बदलाव $ +0.0120770250 था.
पिछले 90 दिनों में, PanoVerse का USD में मूल्य बदलाव $ -0.001798058975570984 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ -0.00059414572703594
|-3.17%
|30 दिन
|$ -0.0018081921
|-9.98%
|60 दिन
|$ +0.0120770250
|+66.71%
|90 दिन
|$ -0.001798058975570984
|-9.03%
PanoVerse is a Web3 P2E multiplayer game with AAA graphics which is powered by it's utility token $PANO , the purpose of PanoVerse is to revolutionize the crypto gaming space by producing top notch gameplay and a unique reward pool P2E system. The token $PANO will be used as in-game currency and to give rewards to the community.
PanoVerse (PANO) के टोकन के अर्थशास्त्र को समझने से इसकी दीर्घकालिक वैल्यू और विकास क्षमता के बारे में गहरी जानकारी मिल सकती है. टोकनों के वितरण से लेकर आपूर्ति के प्रबंधन तक, टोकन का अर्थशास्त्र किसी प्रोजेक्ट की अर्थव्यवस्था की मूल संरचना बताता है. PANO टोकन के व्यापक टोकन अर्थशास्त्र के बारे में अभी जानें!
|समय (UTC+8)
|प्रकार
|जानकारी
|08-29 11:32:51
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
PYTH Surges Over 100% in 24 Hours, Possibly Driven by Upgrade to "U.S. Economic Data Infrastructure"
|08-28 18:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
SOL breaks through $215, reaching a new 206-day high, with SOL/BTC and SOL/ETH exchange rates continuing to strengthen
|08-28 16:50:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Total Stablecoin Market Cap Breaks Through $280 Billion, Setting a New All-Time High
|08-28 15:25:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Ethereum has gained 20.6% so far in August, on track to record its fourth positive August in history
|08-28 05:13:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Incremental funds continue to flow into the crypto ecosystem, with Tether and Circle minting a total of 1.25 billion dollars in stablecoins today
|08-27 15:39:00
|इंडस्ट्री संबंधी ताज़ा जानकारी
Yesterday, U.S. Ethereum spot ETFs saw net inflows of $455 million, while Bitcoin spot ETFs recorded net inflows of $88.10 million
