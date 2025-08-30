Pandemic Diamond मूल्य (PMD)
Pandemic Diamond (PMD) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, PMD ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. PMD की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0.00187404 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में PMD में -0.00%, 24 घंटों में +0.34%, तथा पिछले 7 दिनों में +3.48% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Pandemic Diamond का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 31.75K है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. PMD की मार्केट में उपलब्ध राशि 106.18M है, कुल आपूर्ति 1000000000.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 299.00K है.
आज के दिन के दौरान, Pandemic Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Pandemic Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Pandemic Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Pandemic Diamond का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|+0.34%
|30 दिन
|$ 0
|-0.32%
|60 दिन
|$ 0
|+10.72%
|90 दिन
|$ 0
|--
Pandemic games offers various competitions in all there games where you can win KLV and PMD and other Tokens in the weekly ranking. Pandemic Diamond (PMD) is used as in-game currecy in all Pandemic games. We share small amount(15%) of our income with all PMD holders on the Kleverchain who hold at least 5000 PMD on their Klever wallet. Visted https://pandemic-games.org/ for more information about PMD, PMT(Dividend token), Weekly rankings, futur games and more.
