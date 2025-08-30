Panana मूल्य ($PANANA)
-0.47%
-3.48%
-7.55%
-7.55%
Panana ($PANANA) रियल-टाइम प्राइस -- है. पिछले 24 घंटों में, $PANANA ने $ 0 के कम और $ 0 के ज़्यादा स्तर के बीच ट्रेड किया, जो सक्रिय मार्केट अस्थिरता को दर्शाता है. $PANANA की सर्वकालिक ज़्यादा प्राइस $ 0 है, जबकि इसकी सर्वकालिक कम प्राइस $ 0 है.
अल्पकालिक प्रदर्शन के संदर्भ में, पिछले एक घंटे में $PANANA में -0.47%, 24 घंटों में -3.48%, तथा पिछले 7 दिनों में -7.55% का बदलाव हुआ है. यह आपको MEXC पर नवीनतम प्राइस ट्रेंड्स और मार्केट गतिशीलता का त्वरित संक्षिप्त विवरण प्रदान करता है.
Panana का मौजूदा मार्केट कैपिटलाइज़ेशन $ 1.62M है, तथा 24 घंटे का ट्रेडिंग वॉल्यूम -- है. $PANANA की मार्केट में उपलब्ध राशि 402.80B है, कुल आपूर्ति 412819396524.0 है. इसका पूरी तरह डायल्यूट होने पर मूल्य-निर्धारण (FDV) $ 1.66M है.
आज के दिन के दौरान, Panana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 30 दिनों में, Panana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 60 दिनों में, Panana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
पिछले 90 दिनों में, Panana का USD में मूल्य बदलाव $ 0 था.
|अवधि
|बदलें (USD)
|बदलें (%)
|आज
|$ 0
|-3.48%
|30 दिन
|$ 0
|+11.64%
|60 दिन
|$ 0
|+68.00%
|90 दिन
|$ 0
|--
A memecoin based on the bomefers NFT collection. We have amazing art by a pioneer in the glitch art space and cool utility with trait swapping for NFTs along with topical trait drops year-round. We are building out gacha mechanics for users to be able to get even more cool goodies within the ecosystem as well as trait swapping with permanent repercussions for supply, creating game theory around rarity and collection.
